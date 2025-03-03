Президент США Дональд Трамп во вторник выступит со своей первой речью второго президентства на совместном заседании обеих палат Конгресса, сообщает АР.
Трамп во вторник выступит перед обеими палатами Конгресса
Эта речь официально не будет так называемой речью о положении дел в стране, так как Трамп вступил в должность только 20 января.
Однако это дает новому президенту возможность рассказать приоритеты первого года своего второго срока полномочий.
Планируется, что речь Трампа начнется в 21 час по восточному времени (в среду в 4:00 по латвийскому времени) и будет транслироваться несколькими американскими телеканалами.
Президент выступит с речью в зале заседаний Палаты представителей, где соберутся как члены нижней палаты, так и сенаторы. На слушаниях также будут присутствовать члены Верховного суда и кабинета Трампа.
Однако один из членов кабинета всегда воздерживается от участия в этом ежегодном собрании, чтобы в случае катастрофического инцидента он мог взять на себя обязанности президента.
После выступления Трампа с ответной речью выступит представитель демократов, находящихся в настоящее время в оппозиции. В этом году с ответной речью выступит сенатор Элисса Слоткин, представляющая штат Мичиган. Лидеры демократов заявили, что ожидается, что в своей речи она сосредоточится на экономике.
В свою очередь ответную речь на испанском языке произнесет член Палаты представителей Адриано Эспайят.
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