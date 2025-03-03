Трамп во вторник выступит перед обеими палатами Конгресса

Эта речь официально не будет так называемой речью о положении дел в стране, так как Трамп вступил в должность только 20 января.

Однако это дает новому президенту возможность рассказать приоритеты первого года своего второго срока полномочий.

Планируется, что речь Трампа начнется в 21 час по восточному времени (в среду в 4:00 по латвийскому времени) и будет транслироваться несколькими американскими телеканалами.

Президент выступит с речью в зале заседаний Палаты представителей, где соберутся как члены нижней палаты, так и сенаторы. На слушаниях также будут присутствовать члены Верховного суда и кабинета Трампа.

Однако один из членов кабинета всегда воздерживается от участия в этом ежегодном собрании, чтобы в случае катастрофического инцидента он мог взять на себя обязанности президента.

После выступления Трампа с ответной речью выступит представитель демократов, находящихся в настоящее время в оппозиции. В этом году с ответной речью выступит сенатор Элисса Слоткин, представляющая штат Мичиган. Лидеры демократов заявили, что ожидается, что в своей речи она сосредоточится на экономике.

В свою очередь ответную речь на испанском языке произнесет член Палаты представителей Адриано Эспайят.

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