Франция и Великобритания настаивают на прекращении огня в Украине, что должно коснуться "воздушной, морской и энергетической инфраструктуры", заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье, 2 марта, после кризисных переговоров в Лондоне.
Франция и Великобритания призывают к частичному прекращению огня в Украине на месяц
На наземные боевые действия, по крайней мере, на начальном этапе, это прекращение огня распространяться не будет, уточнил Макрон в интервью французской газете Le Figaro. Проблема в том, что проверить, соблюдаются ли эти требования, будет очень сложно, учитывая протяженность линии фронта, пояснил президент Франции.
Миротворцы могут быть размещены в зоне конфликта позже, отметил он, подчеркнув: "В ближайшие недели на территории Украины не будет европейских войск".
Макрон также предложил европейским странам увеличить расходы на оборону до 3-3,5% ВВП в ответ на смену приоритетов Вашингтона и милитаризацию России.
"В течение трех лет русские тратили на оборону 10% своего ВВП", - напомнил он. - "Поэтому мы должны подготовиться к тому, что будет дальше".
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