Трое украинцев задержаны за перевозку нелегальных иммигрантов

В пятницу, 28 февраля, пограничники получили информацию от Государственной полиции о том, что в Краславском крае остановлен автомобиль Mitsubishi Eclipse Cross, которым управлял гражданин Украины. Государственная пограничная служба сообщила агентству LETA, что в машине были обнаружены пять человек азиатского происхождения без действительных проездных документов.

В воскресенье, 2 марта, Госполиция сообщила пограничникам, что в Аугшдаугавском крае была предпринята попытка остановить автомобиль Audi, который первоначально не остановился. Во время преследования несколько человек выпрыгнули из машины. Когда полиция остановила машину, внутри находились двое граждан Украины.

Пограничники прочесали территорию и задержали восемь человек азиатского происхождения без действительных проездных документов.

В отношении граждан Украины возбуждено уголовное дело за умышленное предоставление возможности незаконного пребывания в Латвии.

13 нелегальных нарушителей были возвращены на белорусскую границу.

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