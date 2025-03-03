В Сейме есть депутаты, которые "раскачивают правительственную лодку", но сами работать не хотят. С таким заявлением в интервью передаче Rīta panorāmā на LTV выступила депутат Сейма, член правления "Нового Единства" Занда Калниня-Лукашевица.
Политик: в Сейме есть депутаты, которые "раскачивают лодку", но сами работать не хотят
На вопрос, насколько стабильны во время "рестарта" правительство Эвики Силини и "Новое Единство" внутри партии, Калнина-Лукашевица сообщила, что решение правления партии о выдвижении Даце Мелбарде на пост министра образования было единогласным, и что партия поддерживает видение премьера по поводу изменений в работе правительства.
Нам всем нужно осознавать, что мы находится в одной лодке и все должны работать во благо улучшения безопасности государства. Грустно видеть, что в Сейме есть коллеги, которые считают, что эту лодку можно раскачивать, но в то же время присматривать, чтобы она не перевернулась, только чтобы самим не пришлось идти работать, высказалась политик, не конкретизируя, посвятила ли она эти слова своим коллегам по коалиции в парламенте, или же только оппозиции.
Калниня-Лукашевица считает, что в работе правительства Силиньи необходима новая энергия, которая позволит ему завоевать больше доверия общества. Она отметила, что замена министров - это классический западный демократический шаг в подобных обстоятельствах.
"Новое Единство" намерено продвигаться к утверждению замены министров в Сейме в этот четверг и надеется, что коллеги по коалиции согласятся. Отвечая на вопрос, почему изменения в коалиции не обсуждались до объявления о "рестарте", Калниня-Лукашевица сказала, что все стороны должны быть готовы к быстрым изменениям и нет времени на долгие споры, потому что главное - работать над укреплением безопасности.
Как уже сообщалось, премьер-министр Силиня, объявляя о "рестарте" своего правительства, сообщила, что Анда Чакша будет освобождена от должности министра образования и науки, Улдис Аугулис - от должности министра благосостояния, а Каспарс Бришкенс - от должности министра сообщения
СЗК на должность министра благосостояния выдвинуло парламентского секретаря Минблага Рейниса Узулниекса. "Новое Единство" на должность министра образования и науки сначала решило выдвинуть мэра Цесиса Яниса Розенбергса, который через несколько дней от этой возможности отказался, после чего партия выдвинула на должность парламентского секретаря МИД Мелбарде.
В свою очередь партия "Прогрессивные" выдвинула на должность министра сообщения парламентского секретаря МИД Атиса Швинку.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!