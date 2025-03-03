Политик: в Сейме есть депутаты, которые "раскачивают лодку", но сами работать не хотят

На вопрос, насколько стабильны во время "рестарта" правительство Эвики Силини и "Новое Единство" внутри партии, Калнина-Лукашевица сообщила, что решение правления партии о выдвижении Даце Мелбарде на пост министра образования было единогласным, и что партия поддерживает видение премьера по поводу изменений в работе правительства.

Нам всем нужно осознавать, что мы находится в одной лодке и все должны работать во благо улучшения безопасности государства. Грустно видеть, что в Сейме есть коллеги, которые считают, что эту лодку можно раскачивать, но в то же время присматривать, чтобы она не перевернулась, только чтобы самим не пришлось идти работать, высказалась политик, не конкретизируя, посвятила ли она эти слова своим коллегам по коалиции в парламенте, или же только оппозиции.

Калниня-Лукашевица считает, что в работе правительства Силиньи необходима новая энергия, которая позволит ему завоевать больше доверия общества. Она отметила, что замена министров - это классический западный демократический шаг в подобных обстоятельствах.