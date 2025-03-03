Глава Литвы Науседа заявил, что инициативы, связанные с возможной отправкой миротворцев в Украину, будут возможны только после заключения режима прекращения огня.

На встрече лидеров европейских стран в Лондоне участники обязались увеличить расходы на оборону и сформировать коалицию для обеспечения реализации возможного мира в Украине. Во встрече приняли участие лидеры Франции, Германии, Дании, Италии, Турции, НАТО и Евросоюза.

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис вновь назвал ошибкой решение Великобритании не приглашать лидеров стран Балтии на переговоры.

"Когда круг (стран-участниц - BNS) расширяется (...), не пригласить государства Балтии было ошибкой. Мы ясно это выразили. Я общался со своими коллегами в скандинавских странах, поэтому могу вас заверить, что от них это послание было передано точно таким же образом", - заявил глава литовской дипломатии на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник, 3 марта, в Министерстве иностранных дел Литвы.

"Для нас очень важно, чтобы Европа сидела за общим столом. Сейчас очевидны усилия Европы по формированию этого стола и повестки дня, связанной с будущими мирными переговорами", - сказал он.

По словам министра, причины участия стран Балтии в подобных встречах понятны.

"Первое, что делают страны Балтии и Литва для Украины - это наша поддержка, как в относительном, так и в абсолютном выражении, и она велика, а также то, что мы делаем для нашей обороны", - сказал Будрис.

"В конце концов, мы прифронтовое государство, и все последствия тех или иных соглашений по Украине будут напрямую ощущаться в Литве, поэтому мы должны там находиться. (...) Мы прекрасно понимаем, что пошатнуть страны Балтии - это это конец европейской безопасности и конец европейской геополитики, это конец много чего", - заявил министр.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!