Премьер-министр Великобритании Кир Стармер извинился перед странами Балтии за то, что не пригласил их на воскресные переговоры лидеров ряда стран Европы по Украине, сообщила советник президента Литвы Гитанаса Науседы Аста Скайсгирите.
"Науседа очень четко сказал, что мы очень недовольны тем, что нас не пригласили в Лондон. Премьер Соединенного Королевства начал свою речь с извинений перед руководством стран Балтии, заявив, что в следующий раз подобных вещей не будет", - сказала советник по внешней политике в эфире радио LRT.
Премьер Великобритании провел удаленную беседу с лидерами стран Балтии перед встречей, посвященной обсуждению действий по Украине.
На минувшей неделе Стармер встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.
По словам Скайсгирите, главной целью встречи было подведение итогов визита Стармера, однако приоритетом стала ссора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, произошедшая в пятницу, 28 февраля, в Белом доме.
"По мнению Стармера, и мы не можем с ним не согласиться, этот разговор необходимо продолжить как можно скорее. Чтобы Зеленский встретился с Трампом", - сказала советник президента.
В преддверии встречи европейских лидеров Стармер заявил, что британцы и французы совместно с Украиной разрабатывают планы по прекращению боевых действий с Россией.
Ранее Великобритания и Франция предлагали разместить миротворческие силы в Украине, но они хотят получить от США гарантии помощи, включая воздушное и спутниковое наблюдение, а также возможную авиационную поддержку.
Глава Литвы Науседа заявил, что инициативы, связанные с возможной отправкой миротворцев в Украину, будут возможны только после заключения режима прекращения огня.
На встрече лидеров европейских стран в Лондоне участники обязались увеличить расходы на оборону и сформировать коалицию для обеспечения реализации возможного мира в Украине. Во встрече приняли участие лидеры Франции, Германии, Дании, Италии, Турции, НАТО и Евросоюза.
В свою очередь министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис вновь назвал ошибкой решение Великобритании не приглашать лидеров стран Балтии на переговоры.
"Когда круг (стран-участниц - BNS) расширяется (...), не пригласить государства Балтии было ошибкой. Мы ясно это выразили. Я общался со своими коллегами в скандинавских странах, поэтому могу вас заверить, что от них это послание было передано точно таким же образом", - заявил глава литовской дипломатии на пресс-конференции, состоявшейся в понедельник, 3 марта, в Министерстве иностранных дел Литвы.
"Для нас очень важно, чтобы Европа сидела за общим столом. Сейчас очевидны усилия Европы по формированию этого стола и повестки дня, связанной с будущими мирными переговорами", - сказал он.
По словам министра, причины участия стран Балтии в подобных встречах понятны.
"Первое, что делают страны Балтии и Литва для Украины - это наша поддержка, как в относительном, так и в абсолютном выражении, и она велика, а также то, что мы делаем для нашей обороны", - сказал Будрис.
"В конце концов, мы прифронтовое государство, и все последствия тех или иных соглашений по Украине будут напрямую ощущаться в Литве, поэтому мы должны там находиться. (...) Мы прекрасно понимаем, что пошатнуть страны Балтии - это это конец европейской безопасности и конец европейской геополитики, это конец много чего", - заявил министр.
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