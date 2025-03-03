Ранее сообщалось, что 23 февраля на озере Спициера произошло ЧП: лед не выдержал и автомобиль ушел под воду. Информация о происшествии была передана в Департамент окружающей среды и муниципальную полицию. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Автомобиль, затонувший в озере, вызвал опасения по поводу возможного загрязнения окружающей среды.

К середине недели на льду уже появились следы от пилы. Джип вытащили из глубины с помощью тяжелой техники.

Местные жители рассказывают, что, по слухам, инцидент стал печальным последствием тест-драйва автомобиля, доверенного отпрыску одной семьи.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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