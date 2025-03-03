Уже известно, что режиссер Гинт Зилбалодис любит отмечать победы "Потока" в ресторанах быстрого питания. Полученный "Оскара" за лучший анимационный фильм вдохновил команду Зилбалодиса на продолжение этой традиции.
Зилбалодис сделал знаковое фото после церемонии вручения премии "Оскар"
Сегодня утром Гинтс Зилбалодис опубликовал в своем Instagram несколько фотографий, на которых он запечатлен в ресторане быстрого питания. Режиссер улыбается и держит в руках двойной бургер. На столике рядом стоит статуэтка "Оскара". "Как только я думаю, что вышел, они втягивают меня обратно!".
Напомним, что после церемонии "Золотой глобус", где он и его команда получили награду за лучший анимационный фильм, Зилбалодис также выложил фотографию из аналогичного ресторана, где он наслаждался бургерами.
Напомним, анимационный фильм "Поток" победил в номинации "Лучший анимационный фильм".
Фильм "Поток" также был номинирован в категории "Лучший иностранный фильм", но не победил. Оскар в этой категории достался бразильскому фильму "Я все еще здесь".
Получая награду, Зилбалодис поблагодарил свою семью, команду, кошку и собаку и напомнил, что мы все находимся в одной лодке и должны преодолевать разногласия и работать вместе.
"Я надеюсь, что эта награда откроет двери для независимых анимационных режиссеров по всему миру. Латвийский фильм номинирован впервые, и это очень много для нас значит. Мы очень вдохновлены и надеемся скоро вернуться сюда", - сказал Зилбалодис.
Выступая перед журналистами сразу после получения награды, он сказал, что очень благодарен и с нетерпением ждет возвращения домой. "Я очень скучаю по Латвии и с нетерпением жду возможности снять свой следующий фильм", - признался Зилаблодис.
Награду Зилбалодису вручили Голди Хоун и Эндрю Гарфилд.
Ведущий Конан О'Брайен отметил, что это первый "Оскар" в истории Латвии. "Эстония, теперь мяч на твоей стороне поля", — добавил он.
"Поток" в категории "Лучший анимационный фильм" конкурировал с мультфильмами "Головоломка 2", "Уоллес и Громит: Птичья месть", "Дикий робот" и "Мемуары улитки". "Дикий робот" считался главным претендентом на награду, но все-таки уступил латвийской картине, в которой все действие происходит без слов.
В категории "Лучший фильм на иностранном языке" также были номинированы датская "Девушка с иглой", немецкая "Семя священного инжира" и криминальный музыкальный фильм французского режиссера Жака Одиара "Эмилия Перес", который лидировал в номинациях на премию "Оскар".
Галерея: Создатели "Потока" на премии "Оскар"
"Поток" - первый латвийский фильм, номинированный на "Оскар" в двух категориях.
Первым латвийским фильмом, выдвинутым на "Оскар", был фильм Яниса Стрейча "Дитя человеческое" 1991 года, а вторым - фильм Айгара Граубы "Стражи Риги" 2009 года.
Мировая премьера фильма "Поток" состоялась на Каннском кинофестивале, и с тех пор он получил более 70 международных наград практически на всех континентах, включая премию "Золотой глобус" за лучший анимационный фильм.
Анимационный фильм "Поток" - это 3D-мультипликационная история о коте-индивидуалисте, который вынужден покинуть свой дом во время сильного наводнения и укрыться в небольшой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом и необитаемом мире, коту придется изменить свои привычки и сотрудничать с собакой, капибарой, лемуром и птицей.
В творческую группу фильма "Поток" вошли режиссер, продюсер, сценарист и художник Зилбалодис, продюсер и соавтор сценария Матис Кажа, продюсеры Рон Дианс и Григорий Залкманс, звукорежиссер Гурвалс Койкс-Галлас, главный аниматор Лео Силис-Пелисье, авторы музыки Зилбалодис и Рихардс Зальупе, художники по визуальным эффектам Константин Вишневский и Мартиньш Упитис.
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