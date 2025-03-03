Зилбалодис сделал знаковое фото после церемонии вручения премии "Оскар"

Сегодня утром Гинтс Зилбалодис опубликовал в своем Instagram несколько фотографий, на которых он запечатлен в ресторане быстрого питания. Режиссер улыбается и держит в руках двойной бургер. На столике рядом стоит статуэтка "Оскара". "Как только я думаю, что вышел, они втягивают меня обратно!".

Напомним, что после церемонии "Золотой глобус", где он и его команда получили награду за лучший анимационный фильм, Зилбалодис также выложил фотографию из аналогичного ресторана, где он наслаждался бургерами.

Напомним, анимационный фильм "Поток" победил в номинации "Лучший анимационный фильм".

Фильм "Поток" также был номинирован в категории "Лучший иностранный фильм", но не победил. Оскар в этой категории достался бразильскому фильму "Я все еще здесь".

Получая награду, Зилбалодис поблагодарил свою семью, команду, кошку и собаку и напомнил, что мы все находимся в одной лодке и должны преодолевать разногласия и работать вместе.