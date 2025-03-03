Глава Минфина США: Сделка сейчас - не на столе переговоров

Между тем министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил в интервью CBS News, что соглашение по редкоземельным металлам - в настоящее время не находится на столе переговоров. "Думаю, мы должны посмотреть, хочет ли президент Зеленский продолжать (мирное урегулирование. - Ред.). Что толку в экономическом соглашении, которое станет недействительным, если он хочет, чтобы боевые действия продолжались. Президент Трамп хочет мирного соглашения", - заявил Бессент.

По его словам, "все, что нужно было сделать президенту Зеленскому, - это прийти и подписать это экономическое соглашение", а он "решил все испортить".

Премьер Великобритании сообщил о плане из четырех пунктов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после саммита в Лондоне указал, что были согласованы четыре пункта. Так, было решено продолжать оказывать Украине военную помощь и усиливать экономическое давление на Россию. Лидеры пришли к согласию, что любой прочный мир должен обеспечивать суверенитет и безопасность Украины, а Киев должен присутствовать на любых мирных переговорах. В случае заключения мирного соглашения политики обязались повысить обороноспособность Украины для сдерживания любого будущего вторжения Москвы. Кроме того, было решено создать коалицию стран, желающих добиваться сделки по Украине и гарантий мира после нее.

Организатором саммита выступил Стармер. В мероприятии также участвовали канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент Франции Эмманюэль Макрон, глава Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьеры Испании и Нидерландов Педро Санчес и Дик Шуф, глава кабмина Дании Метте Фредериксен, ее шведский коллега Ульф Кристерссон, глава правительства Италии Джорджа Мелони, премьеры Норвегии и Чехии Йонас Гар Стёре и Петр Фиала, временный президент Румынии Илие Боложан, глава МИД Турции Хакан Фидан, руководитель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), генсек НАТО Марк Рютте и председатель Евросовета Антониу Кошта. Среди гостей встречи не из Европы - премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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