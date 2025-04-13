Смертельная авария в Тукумсском крае: погиб водитель Mercedes Benz

В субботу, 12 апреля, в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) один человек погиб, а 10 получили различные травмы, сообщает Государственная полиция.
Вчера, 12 апреля, в 14:26 в полицию поступило сообщение о ДТП в Джуксте Тукумсского края, где на дороге Джуксте - Ланцениеки автомобиль Mercedes Benz, которым управлял водитель 1969 года рождения, съехал с дороги и перевернулся, а затем загорелся.
Очевидцы вытащили мужчину из горящего автомобиля, но прибывшие на место происшествия медики констатировали его смерть.
За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 87 ДТП, восемь аварий были с пострадавшими.
За вождение в состоянии опьянения были задержаны шесть водителей, в том числе трое находились в сильном опьянении и были привлечены к уголовной ответственности.
275 водителей были оштрафованы за превышение скорости, один - за агрессивное вождение.
В целом за прошедшие сутки полиция зарегистрировала 529 нарушений правил дорожного движения.
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