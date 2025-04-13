Смертельная авария в Тукумсском крае: погиб водитель Mercedes Benz

Вчера, 12 апреля, в 14:26 в полицию поступило сообщение о ДТП в Джуксте Тукумсского края, где на дороге Джуксте - Ланцениеки автомобиль Mercedes Benz, которым управлял водитель 1969 года рождения, съехал с дороги и перевернулся, а затем загорелся.

Очевидцы вытащили мужчину из горящего автомобиля, но прибывшие на место происшествия медики констатировали его смерть.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 87 ДТП, восемь аварий были с пострадавшими.

За вождение в состоянии опьянения были задержаны шесть водителей, в том числе трое находились в сильном опьянении и были привлечены к уголовной ответственности.

275 водителей были оштрафованы за превышение скорости, один - за агрессивное вождение.

В целом за прошедшие сутки полиция зарегистрировала 529 нарушений правил дорожного движения.