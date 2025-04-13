СМИ: Вашингтон требует контроль над газопроводом "Газпрома" в Украине

В обновленном документе содержится требование передать газопровод в управление Корпорации международного финансирования США (DFC). Не уточняется, о каком именно газопроводе идет речь.

Собеседник агентства отметил, что переговоры между Вашингтоном и Киевом по вопросу полезных ископаемых проходят в "очень антагонистичной" атмосфере - из-за жестких требований со стороны США.

Переговоры между представителями США и Украины начались 11 апреля и продолжаются до сих пор.

Украинские власти с 1 января 2025 года приостановили транзит российского газа в Европу из-за полномасштабного вторжения РФ и отказались вести переговоры о новом соглашении.

Предложенный США проект соглашения о полезных ископаемых, переданный Украине в марте, предусматривает, что Вашингтон получит приоритетный доступ к украинским месторождениям. Также США требуют, чтобы все доходы от использования природных ресурсов, получаемые украинскими государственными и частными компаниями, направлялись в совместный фонд.