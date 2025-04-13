По его словам, в Риге удалось ввести совершенно иной стиль управления, навести порядок в муниципальных предприятиях и деполитизировать их руководство.

"Если раньше везде были близкие к политике люди, даже депутаты, то теперь этого нет. Если раньше было 40 случаев коррупции или разбазаривания средств, то сейчас их практически нет, так как единственный случай связан с процессами в Министерстве сообщения", - сказал Кирсис.

По словам мэра, в настоящее время банки вновь готовы кредитовать самоуправление, средства готовы выделять и европейские учреждения. Риге удалось привлечь около 700 млн публичных инвестиций для ремонта мостов, реконструкции трамвайных линий, строительства пунктов мобильности, закупки автобусов.

"Мы много лет говорили об окружной дороге, чтобы грузовой транспорт не шел через центр города, и мы это сделали. Годами велись разговоры о том, что в Риге железные дороги нужно соединить с общественным транспортом. Теперь мы получили деньги и строим соответствующий доступ к станциям. Что касается плохого состояния улиц, то мы разработали такую систему обновления дорожного покрытия, которая работает", - сказал Кирсис.

Также мэр отметил, что Рига стала более латышской - снесены памятники, переименованы улицы, благоустроен парк Узварас, а в школах произошел переход на обучение на государственном языке.

Проблемой, которую думе нынешнего созыва не удалось разрешить, остались жилищные вопросы. По словам Кирсиса, были созданы различные инструменты, но этого недостаточно. Жилье - это та сфера, где следующей Рижской думе придется много работать, подчеркнул мэр.