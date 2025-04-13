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Полиция разыскивает Марию, 2009 года рождения

Пропавшая девочка
Пропавшая девочка Фото: Valsts policija

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшую без вести Марию Анну, 2009 года рождения, которая в пятницу, 11 апреля, около 20:00 покинула свое место жительства на улице Саулес в Вентспилсе, сообщили в Государственной полиции.

Девочка, вероятно, находится в Риге со своей подругой Сарой. Не отвечает на телефонные звонки. Склонна к бродяжничеству.

Приметы: рост 163 см, худощавого телосложения, светло-каштановые волосы до плеч с фиолетовыми прядями, челка с осветленными прядями. Особые приметы: татуировка на верхней части левой ладони - контур креста.

Одежда: черная куртка с белой надписью Vans спереди, черные брюки, черные туфли, черный рюкзак с белой надписью Nike.

Государственная полиция призывает всех, кто знает о возможном местонахождении Марии, позвонить по номеру 112.

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