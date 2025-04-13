Полиция разыскивает Марию, 2009 года рождения

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшую без вести Марию Анну, 2009 года рождения, которая в пятницу, 11 апреля, около 20:00 покинула свое место жительства на улице Саулес в Вентспилсе, сообщили в Государственной полиции.