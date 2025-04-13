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Торговая война Трампа идет не по плану: Белый дом ищет виновных (1)

Дональд Трамп
Дональд Трамп Фото: AFP / Scanpix

Торговая война, начатая президентом США Дональдом Трампом, идет не так, как планировалось. Это стало очевидно после того, как объявление новых тарифов вызвало настоящий хаос на финансовых рынках. Такая ситуация вызвала у Трампа большое недовольство и разочарование в своих советниках, сообщает немецкое издание Bild.

По имеющейся у издания информации, сейчас ведутся поиски виновных в том, что "день освобождения" обернулся совершенно не так, как рассчитывал Трамп. Главными "виновниками" могут быть наиболее ярые сторонники протекционистской политики - советник по торговле Питер Наварро и министр торговли Говард Латник Оба считались главными архитекторами плана по повышению тарифов.

Особенно резкую реакцию вызвал Наварро - недавно он подвергся жесткой критике со стороны миллиардера и главы Управления по эффективности правительства (DOGE) Илона Маска.

"Главный проигравший, это Наварро. Конечно, в глазах Трампа он по-прежнему остается популистским борцом за тарифы, но его уже начинают считать козлом отпущения. Это станет особенно очевидным, если попытка Трампа реформировать мировую экономику окончится провалом", - говорится в публикации Bild.

Спасти ситуацию поручено министру финансов Скотту Бессенту, которого считают гораздо более сдержанной и прагматичной фигурой. В Вашингтоне надеются, что Бессент, обладающий авторитетом на Уолл-стрит, сможет хоть немного успокоить финансовые рынки. В хаотичной администрации Трампа он считается голосом разума.

В прошлое воскресенье Бессент прибыл в резиденцию Трампа, чтобы убедить президента в необходимости более прагматичного курса. Кроме того, Бессент станет главным переговорщиком в переговорах с 75 странами мира.

Эти кадровые перестановки в кругах американской администрации произошли на фоне растущей нестабильности на финансовых рынках - в середине недели был зафиксирован резкий спад на рынке государственных облигаций, что едва не привело к системному кризису. В ответ на это Трамп отложил введение новых санкций для 75 стран на 90 дней.

В этот список не вошла Китайская Народная Республика. В настоящее время большая часть китайских товаров ввозится в США с пошлиной в размере 145%, в то время как Китай ввел ответные тарифы в размере 125%. Лидер Китая Си Цзиньпин, комментируя тарифную политику Белого дома, заявил, что "Китай не боится эскалации торгового конфликта".

В субботу, 12 апреля, Дональд Трамп продолжил смягчать тарифные планы, исключив из них произведенные в Китае смартфоны и компьютеры. Также были сделаны исключения в отношении других электронных устройств и компонентов, включая полупроводники, солнечные батареи, телевизоры, флеш-накопители, карты памяти и жесткие диски.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп вечером 2 апреля на пресс-конференции, которую заранее анонсировали как "День освобождения", выступил с заявлением о введении новых американских тарифов в отношении множества стран, которых он обвинил в недобросовестной торговой практике.

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"На протяжении десятилетий нашу страну грабили и насиловали как близкие, так и далекие государства - как друзья, так и враги", - заявил Трамп.

Особенно жесткие меры были предприняты к странам, "которые плохо к нам относятся". В частности, были установлены следующие тарифы на товары: 49% - из Камбоджи, 47% - с Мадагаскара, 48% - из Лаоса, 46% - из Вьетнама, 44% - из Мьянмы, 37% - из Бангладеш и Сербии, 36% - из Таиланда, 34% - из Китая, 32% - из Индонезии и Тайваня, 31% - из Швейцарии, 30% - из Южной Африки, 29% - из Пакистана, 28% - из Туниса, 27% - из Казахстана, 26% - из Индии, 25% - из Южной Кореи, 24% - из Японии и Малайзии, 21% - из Кот-д’Ивуара, 20% - из стран ЕС и Иордании, 18% - из Никарагуа, 17% - из Филиппин и Израиля, 15% - на товары из Норвегии.

Трамп при этом отметил, что он "очень добрый" и в основном вводит только половину того объема тарифов, которые эти страны устанавливают на американские товары.

Приглашенные члены правительства и рабочие промышленных предприятий с энтузиазмом отреагировали на слова Трампа о том, что эти тарифы "снова сделают Америку богатой".

Однако сразу после объявления новых тарифов на финансовых рынках начался хаос, в результате которого крупнейшие компании за несколько дней потеряли несколько триллионов долларов.

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