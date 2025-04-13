Эти кадровые перестановки в кругах американской администрации произошли на фоне растущей нестабильности на финансовых рынках - в середине недели был зафиксирован резкий спад на рынке государственных облигаций, что едва не привело к системному кризису. В ответ на это Трамп отложил введение новых санкций для 75 стран на 90 дней.

В этот список не вошла Китайская Народная Республика. В настоящее время большая часть китайских товаров ввозится в США с пошлиной в размере 145%, в то время как Китай ввел ответные тарифы в размере 125%. Лидер Китая Си Цзиньпин, комментируя тарифную политику Белого дома, заявил, что "Китай не боится эскалации торгового конфликта".

В субботу, 12 апреля, Дональд Трамп продолжил смягчать тарифные планы, исключив из них произведенные в Китае смартфоны и компьютеры. Также были сделаны исключения в отношении других электронных устройств и компонентов, включая полупроводники, солнечные батареи, телевизоры, флеш-накопители, карты памяти и жесткие диски.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп вечером 2 апреля на пресс-конференции, которую заранее анонсировали как "День освобождения", выступил с заявлением о введении новых американских тарифов в отношении множества стран, которых он обвинил в недобросовестной торговой практике.

"На протяжении десятилетий нашу страну грабили и насиловали как близкие, так и далекие государства - как друзья, так и враги", - заявил Трамп.

Особенно жесткие меры были предприняты к странам, "которые плохо к нам относятся". В частности, были установлены следующие тарифы на товары: 49% - из Камбоджи, 47% - с Мадагаскара, 48% - из Лаоса, 46% - из Вьетнама, 44% - из Мьянмы, 37% - из Бангладеш и Сербии, 36% - из Таиланда, 34% - из Китая, 32% - из Индонезии и Тайваня, 31% - из Швейцарии, 30% - из Южной Африки, 29% - из Пакистана, 28% - из Туниса, 27% - из Казахстана, 26% - из Индии, 25% - из Южной Кореи, 24% - из Японии и Малайзии, 21% - из Кот-д’Ивуара, 20% - из стран ЕС и Иордании, 18% - из Никарагуа, 17% - из Филиппин и Израиля, 15% - на товары из Норвегии.

Трамп при этом отметил, что он "очень добрый" и в основном вводит только половину того объема тарифов, которые эти страны устанавливают на американские товары.

Приглашенные члены правительства и рабочие промышленных предприятий с энтузиазмом отреагировали на слова Трампа о том, что эти тарифы "снова сделают Америку богатой".

Однако сразу после объявления новых тарифов на финансовых рынках начался хаос, в результате которого крупнейшие компании за несколько дней потеряли несколько триллионов долларов.