BBC раскрывает новые подробности гибели украинского пилота F-16

"Всего россияне выпустили по самолету три ракеты. Это могла быть управляемая зенитная ракета с наземного комплекса С-400 или ракета системы Р-37", - сообщил представитель украинских властей.

Источник исключил вероятность того, что Иванов был случайно сбит своими, поскольку в зоне выполнения боевого задания украинские системы ПВО не функционировали.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 12 апреля, пообещал жесткий и целенаправленный ответ.

"Военные предоставили необходимые доклады по данной боевой ситуации. Мы выясняем все обстоятельства", - отметил он, добавив: "Украинские F-16, "Миражи", МиГи - вся наша боевая авиация героически выполняет боевые задачи, защищает страну и поддерживает наземные операции".

Зеленский также подчеркнул, что Воздушные силы задействованы в защите Украины от российских ракет и дронов.

"Мы гордимся нашими воинами. Реакция будет жесткой и точечной", - пообещал он.

Ранее Воздушные силы Украины сообщили, что в субботу, во время выполнения боевой задачи, погиб 26-летний пилот F-16 Павел Иванов.

"Украинские пилоты работают на пределе человеческих и технических возможностей, каждый раз, выполняя боевые задания, рискуя жизнью. Павел был одним из них!" - сказано в заявлении Воздушных сил.

Установлением всех обстоятельств трагедии занимается межведомственная комиссия, которая уже начала свою работу.