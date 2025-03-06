Маша Машкова: "Мне хорошо в эмиграции"

"Со мной вообще странная метаморфоза произошла. Когда я совершала свой личный выбор в 2022 году, я поняла, что этот выбор будет связан с тем, что я потеряю свою профессию и не буду актрисой. И я очень искренне это приняла, без притворства. Я не думала, что я буду получать роли в американских сериалах", - признается Маша Машкова.

31 марта в Рижском русском театре им. М. Чехова состоится ее спектакль "Надеждины":

"Я не думала, что для меня станет необходимым рассказать историю "Надеждиных". Но когда я затеяла этот спектакль, это был первый проект, который я хотела сделать не потому, что я хотела быть актрисой, а потому, что мне было необходимо рассказать эту историю. И все. Мне казалось, что это моя последняя роль.