Киберугрозы в Латвии: спецслужбы поделились, смогли ли преступники нанесли урон стране

В 2024 году Латвия пережила несколько волн подобных атак после визита президента Украины Владимира Зеленского в Ригу, а также публичных заявлений о выделении Украине дополнительной помощи, в том числе военной.

Атаки в основном коснулись государственных учреждений и предприятий определенных отраслей. Они имели кратковременное и незначительное влияние благодаря хорошей защите и реакции специалистов. Важным элементом защиты сейчас является услуга централизованной защиты, финансируемая Министерством обороны, отметили в SAB.

В прошлом году стала актуальной и кибербезопасность операционных технологий, говорится в докладе.

Компрометация операционных технологий во многих случаях может происходить относительно простыми методами, и российские хакеры подтвердили интерес и готовность атаковать системы индустриального контроля в Латвии и западных странах. Такие атаки могут создавать не только неудобства, но и потенциальную угрозу безопасности критической инфраструктуры, отмечает SAB.

Служба государственной безопасности (VDD) в отчете о деятельности за прошлый год также указала, что объем кибератак против Латвии в минувшем году вырос, но ситуация в латвийском киберпространстве в целом оставалась стабильной, и злоумышленникам не удалось нанести существенного ущерба информационным системам государственных и муниципальных учреждений.

VDD подчеркивает, что на динамику ситуации в прошлом году продолжала влиять геополитическая напряженность из-за войны России против Украины и поддержка Латвией Украины.

По оценкам VDD, госструктуры значительно улучшили потенциал своей киберзащиты, что позволяет эффективно отражать большинство кибератак.

Как и раньше, в минувшем году наибольшую угрозу для Латвии представляли именно хакерские группы российских разведслужб. При этом VDD констатировала также интерес хакерских групп китайских разведслужб к Латвии, но он был значительно меньше.

По оценкам VDD, стремительное развитие инструментов искусственного интеллекта могло способствовать росту числа фишинговых кампаний, а также облегчить кампании социальной инженерии, в том числе со стороны враждебных спецслужб.

Использование инструментов искусственного интеллекта в подобных кампаниях в дальнейшем потребует от работников госструктур и жителей Латвии еще большей бдительности и осторожности, подчеркнули в VDD.

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