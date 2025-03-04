Илзе Буле прокомментировала новые отношения бывшего мужа

Буле рассказала журналу Kas Jauns, что после 22 лет отношений этот развод оказался очень некрасивым и бесчеловечным.

"Я осознаю, что у бывшего мужа новая жизнь, но эти внезапные публичные признания в любви непонятны и неприятны детям. Я считаю, что это действительно может оказать негативное влияние на детей", - сказала Илзе.

Как известно, в настоящее время Булис встречается со стоматологом и автором эротических романов Кариной Глейтнере.

Хотя они подтвердили свои отношения только в конце прошлого года и, как говорят, в настоящее время наслаждаются "периодом свиданий", за кулисами поговаривают, что они начали встречаться еще в 2018 году. Илзе также отмечает: "Этот "период свиданий" тянется с 2018 года, и плохо поставленный спектакль о людях, которые только что романтично влюбились, несомненно, причинил боль".

Уже сообщалось, что Карину и Андриса впервые увидели вместе на публике на премьере фильма "Земля, которая поет". В первый день 2025 года Булис опубликовал фотографию в своем профиле в Instagram. На ней он изображен у моря в тесных объятиях с писательницей эротических романов. Через пару дней в аккаунтах обоих в социальных сетях появились другие совместные снимки.

Летом прошлого года Булис в соцсетях объявил о разводе с женой и матерью своих детей Илзе Буле. Они были женаты почти 20 лет. У них двое детей - сын Маркус и дочь Алиса.

В свою очередь, в 2022 году распался брак Карины со специалистом по страхованию Кристапом Рачко. После этого в интервью писательница рассказала, что именно она была инициатором развода и что решение было обдуманно.

Подробности читайте в номере журнала Kas Jauns от 4 марта!