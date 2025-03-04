В среду у памятника Свободы состоится торжественная встреча с командой "Потока"

"Поток" получил первый в истории Латвии "Оскар" в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм". Фильм режиссера Гинта Зилбалодиса был номинирован также в категории "Лучший иностранный фильм".

"Мы по-настоящему гордимся и чтим выдающегося Гинта Зилбалодиса и его команду - послов культуры Латвии - за их выдающийся, исторический успех. Мы особенно рады вручению "Оскара", который впишет Латвию в историю мировой киноиндустрии.

Приглашаем жителей и гостей столицы поздравить команду анимационного фильма "Поток" с высоким достижением у памятника Свободы!"

"Поток" завоевал уже более 50 международных наград, в том числе "Золотой глобус".

С момента национальной премьеры в августе 2024 года "Поток" уже 26 недель держится в репертуаре латвийских кинотеатров и остается одной из самых популярных картин. В Латвии на сеансах мультфильма побывало более 320 000 зрителей, что делает его самым успешным фильмом последних 30 лет в стране.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!