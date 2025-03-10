В 1970-х годах в Гренландии была начата кампания по контролю за ростом населения страны, которое быстро увеличивалось с 1950-х годов благодаря модернизации и улучшению здравоохранения. Тысячам женщин в Гренландии, в том числе некоторым в возрасте всего 12 лет, были имплантированы контрацептивы, часто без их согласия, в рамках кампании, проводимой Данией. В настоящее время жители не готовы молчать по этому поводу и требуют уделить этому вопросу пристальное внимание, считая, что Дания совершила геноцид.