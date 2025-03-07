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Пугачева живет на чужие деньги, а Кардашьян стала бабушкой?

Слухи недели
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Алла Пугачева живет на чужие деньги?
Фото статьи
Фото: Prensa Internacional/Instagram

В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обсуждает громкие слухи из мира шоу-бизнеса.

На этот раз желтая пресса опять обсуждала Аллу Пугачеву и ее супруга. Не обошлось и без западных селебрити.

  1. Алла Пугачева живет на чужие деньги?
  2. Примадонна вновь попала в скандал?
  3. Кардашьян стала бабушкой?

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.

Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

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Алла Пугачева живет на чужие деньги?
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