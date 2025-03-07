Пугачева живет на чужие деньги, а Кардашьян стала бабушкой?

На этот раз желтая пресса опять обсуждала Аллу Пугачеву и ее супруга. Не обошлось и без западных селебрити.

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса. Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!