Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал тарифы США на импорт из Канады глупым шагом и обвинил Вашингтон в развязывании торговой войны.
Трюдо: США начали торговую войну против Канады
Трюдо также отметил, что Канада готова реализовать ответные мероприятия.
"Соединенные Штаты сегодня начали торговую войну против Канады, своего ближайшего партнера и союзника, своего ближайшего друга", - сообщил на пресс-конференции Трюдо.
Премьер-министр также высказался, что США очевидно хотят разрушить экономику Канады, чтобы облегчить аннексию Канады. Трамп неоднократно выражал желание сделать Канаду 51-м штатом США.
"Канадцы разумны и порядочны, но мы не отступим от борьбы, когда на карту поставлено благополучие нашей страны и каждого человека", - подчеркнул он.
Обращаясь к президенту США Дональду Трампу, Трюдо высказался, что обычно он не согласен с газетой The Wall Street Journal, однако в этот раз она точно подметила, что применение тарифов - очень глупый действия.
Премьер-министр Канады также отметил, что правительство США решило увеличить стоимость жизни американцев, спрогнозировав потрясение на фондовых рынках и рост инфляции.
Как уже сообщалось, во вторник вступили в силу таможенные тарифы США в размере 25% на импорт из Канады и Мексики, а также в размере 20% на импорт из Китая.
Трюдо сообщил об ответных тарифах в размере 25%, установив их на американские товары на сумму 155 миллиардов канадских долларов. Он также сообщил, что Канада готова реализовать и другие ответные мероприятия, чтобы показать Трампу, что в торговых войнах победителя нет.
В свою очередь Трамп заявил, что если Канада осмелится ввести ответные тарифы, то он увеличит уже действующие тарифы на канадский импорт на ту же сумму.
Он также раскритиковал недавнее сближение Трампа с российским диктатором Владимиром Путином, которого назвал лживым диктатором-убийцей.
Более того, Трамп в очередной раз назвал премьер-министра Канады губернатором, дав понять, что он имеет дело не с лидером независимой страны, а с главой фактического государства в Соединенных Штатах.
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