Трюдо: США начали торговую войну против Канады

Трюдо также отметил, что Канада готова реализовать ответные мероприятия.

"Соединенные Штаты сегодня начали торговую войну против Канады, своего ближайшего партнера и союзника, своего ближайшего друга", - сообщил на пресс-конференции Трюдо.

Премьер-министр также высказался, что США очевидно хотят разрушить экономику Канады, чтобы облегчить аннексию Канады. Трамп неоднократно выражал желание сделать Канаду 51-м штатом США.

"Канадцы разумны и порядочны, но мы не отступим от борьбы, когда на карту поставлено благополучие нашей страны и каждого человека", - подчеркнул он.

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Обращаясь к президенту США Дональду Трампу, Трюдо высказался, что обычно он не согласен с газетой The Wall Street Journal, однако в этот раз она точно подметила, что применение тарифов - очень глупый действия.

Премьер-министр Канады также отметил, что правительство США решило увеличить стоимость жизни американцев, спрогнозировав потрясение на фондовых рынках и рост инфляции.