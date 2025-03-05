Государственная полиция начала уголовный процесс по факту кражи газовых баллонов, совершенной 19 февраля 2025 года около 02:39 в поселке Вецваркава Прейльского края, по адресу улица Витолу, 2.
Видео ⟩ Преступники украли газовые баллоны. Полиция просит опознать людей на видео
Государственная полиция призывает ознакомиться с видеозаписью и, если в вашем распоряжении имеется какая-либо информация, которая поспособствует выяснению местонахождения или личность изображенных на видео лиц, сообщить об этом, позвонив по номеру телефона 25692771 или написав на электронную почту dace.linina@latgale.vp.gov.lv.
Также полиция просит откликнуться самих лиц, попавших на видео.
Видео: Подозреваемые в краже
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