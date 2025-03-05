Видео Преступники украли газовые баллоны. Полиция просит опознать людей на видео

Государственная полиция призывает ознакомиться с видеозаписью и, если в вашем распоряжении имеется какая-либо информация, которая поспособствует выяснению местонахождения или личность изображенных на видео лиц, сообщить об этом, позвонив по номеру телефона 25692771 или написав на электронную почту dace.linina@latgale.vp.gov.lv.