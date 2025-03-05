Лукашенко попросил сообщить Трампу, что он готов организовать переговоры между РФ и Украиной

В видеоинтервью с американским блогером Марио Науфолом Лукашенко призвал его передать президенту США Дональду Трампу, что его ждут в Беларуси вместе с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы сядем и спокойно заключим договор, если вы хотите заключить договор", - добавил Лукашенко.

В то же время Беларусь нельзя считать нейтральной территорией, подходящей для переговоров воюющих сторон, так как Лукашенко после подавления массовых протестов против фальсификации результатов выборов в 2020 году фактически стал марионеткой Кремля.

Кроме того, в 2022 году он передал территорию Беларуси в распоряжение Путина, и российские войска использовали ее в качестве плацдарма для повторного вторжения в Украину.

Читайте также За рубежом Трюдо: США начали торговую войну против Канады

Лукашенко указал, что соглашение следует заключить с Зеленским, поскольку "большая часть украинского общества с ним".

"Между границей Беларуси и Киевом всего 200 километров. Полчаса на самолете", - в записанном 27 февраля интервью указал белорусский диктатор.

Он также приветствовал решение Трампа начать переговоры с Россией о прекращении трехлетней войны.

"Трамп - молодец. Он много об этом говорит и уже кое-что сделал, чтобы положить конец войне в Украине и войне на Ближнем Востоке, - признал диктатор. - Мне кажется, что его единственная политика - положить конец войне. Это отличная идея".

Интервью было опубликовано после сообщения Трампа о том, что Зеленский выразил готовность к переговорам с Россией о длительном мире.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!