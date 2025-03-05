После пышной церемонии вручения премии "Оскар", где раздавались награды и переписывалась история, началось не менее долгожданное мероприятие - афтерпати Vanity Fair. Это вечер, когда звезды позволяют себе эксперименты, а дизайнеры демонстрируют свои самые смелые модные идеи. Если на красной ковровой дорожке преобладает классическая элегантность, то афтерпати - это место для сексуальных линий, прозрачных тканей и смелых силуэтов.