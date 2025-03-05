Попытка убийства в Даугавпилсе: задержаны двое подозреваемых

По подозрению в этом преступлении были задержаны двое мужчин, которые в настоящее время находятся под арестом.

Инцидент произошел 23 октября 2024 года. Около 01:42 в Государственную полицию поступила информация о вооруженном нападении на улице Андрея Пумпура в Даугавпилсе. Двое мужчин на Audi A6 подъехали к автомобилю Mercedes-Benz, в котором в тот момент находились два человека - мужчины 1971 и 1997 годов рождения.

Один из нападавших был вооружен огнестрельным оружием. Угрожая пассажирам Mercedes-Benz, он произвел один выстрел сквозь стекло автомобиля, ранив водителя. Пострадавший был доставлен в местное медицинское учреждение.

Сотрудники Криминальной полиции Латгальского регионального управления Госполиции в течение нескольких часов установили личности обоих нападавших.

Силовики из специального батальона Государственной полиции совместно с сотрудниками отдела реагирования Южнолатгальского участка задержали двух мужчин - 1991 и 1988 годов рождения. В настоящий момент оба находятся под стражей.