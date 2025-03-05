На прошлой неделе, 28 февраля, сотрудники Криминальной полиции Латгальского регионального управления Государственной полиции передали в прокуратуру уголовное дело для начала уголовного преследования по факту попытки убийства, совершенной в Даугавпилсе 23 октября 2024 года.
Попытка убийства в Даугавпилсе: задержаны двое подозреваемых
По подозрению в этом преступлении были задержаны двое мужчин, которые в настоящее время находятся под арестом.
Инцидент произошел 23 октября 2024 года. Около 01:42 в Государственную полицию поступила информация о вооруженном нападении на улице Андрея Пумпура в Даугавпилсе. Двое мужчин на Audi A6 подъехали к автомобилю Mercedes-Benz, в котором в тот момент находились два человека - мужчины 1971 и 1997 годов рождения.
Один из нападавших был вооружен огнестрельным оружием. Угрожая пассажирам Mercedes-Benz, он произвел один выстрел сквозь стекло автомобиля, ранив водителя. Пострадавший был доставлен в местное медицинское учреждение.
Сотрудники Криминальной полиции Латгальского регионального управления Госполиции в течение нескольких часов установили личности обоих нападавших.
Силовики из специального батальона Государственной полиции совместно с сотрудниками отдела реагирования Южнолатгальского участка задержали двух мужчин - 1991 и 1988 годов рождения. В настоящий момент оба находятся под стражей.
В ходе расследования выяснилось, что один из подозреваемых перевозил в своем автомобиле Audi A6 обрез охотничьего ружья 16-го калибра. По данным полиции, именно это оружие могло быть использовано при совершении преступления.
Во время санкционированного обыска у задержанных изъяли два огнестрельных оружия, 11 патронов, одну использованную гильзу, одежду, маску и другие вещественные доказательства.
Следствие завершено, и 28 февраля 2025 года уголовное дело передано в прокуратуру для начала уголовного преследования.
Государственная полиция просит привлечь мужчин 1991 и 1988 годов рождения к уголовной ответственности по части второй статьи 118 и части четвертой статьи 15 Уголовного закона Латвии (попытка убийства), а также по части второй статьи 233 (незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, его основных частей или боеприпасов).
Государственная полиция напоминает, что никто не может считаться виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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