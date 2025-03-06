Министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство") призывает страны Европейского союза (ЕС) осознать риски, которые может представлять пребывание российских туристов на территории ЕС для внутренней безопасности, и прекратить выдачу шенгенских туристических виз гражданам России.
Министр призвал страны ЕС прекратить выдачу шенгенских туристических виз гражданам РФ
Как сообщили агентству LETA в Министерстве внутренних дел, на этой неделе в Брюсселе на заседании Совета министров юстиции и внутренних дел ЕС был представлен очередной "Шенгенский барометр" Европейской комиссии с данными за 2024 год о возможных угрозах в Европейском союзе.
Данные барометра показывают, что по сравнению с 2023 годом наблюдается рост количества выданных шенгенских туристических виз гражданам России.
В 2024 году было выдано 565 069 шенгенских туристических виз, что на 25% больше, чем в 2023 году. 90% из этих виз были выданы с туристической целью.
Козловскис напомнил, что Латвия сразу после вторжения России в Украину в начале 2022 года прекратила выдачу туристических виз и запретила въезд на основании несущественных целей.
По мнению Козловскиса, в нынешних условиях нельзя продолжать действовать по привычному сценарию - необходимо признать, что мы находимся в условиях гибридной войны.
"В Латвии это влияет на повседневную работу служб безопасности как на границе, так и внутри страны. Мы сталкиваемся как с нелегальными пересечениями границы, так и с актами саботажа, например, поджогом Музея оккупации, дронами, пересекающими границу, попытками пропаганды повлиять на общественное мнение и другими угрозами", - заявил политик.
Поэтому он призвал все страны-члены ЕС серьезно осознать угрозу, отметив, что отказ от выдачи таких виз - это моральный долг.
Министр напомнил, что Европейская комиссия в 2022 году издала рекомендации по визовым и въездным ограничениям для граждан России. Латвия является одной из шести стран ЕС, которые прекратили выдачу шенгенских туристических виз гражданам России.
Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер в ходе дискуссии выразил обеспокоенность ситуацией и призвал страны ЕС к единству в вопросе выдачи шенгенских виз. Этот вопрос может быть рассмотрен повторно на следующем заседании Совета министров внутренних дел.
Уже сейчас подготовленный Европейской комиссией барометр признает влияние глобальной ситуации в сфере безопасности на функционирование шенгенской зоны, а также подчеркивает угрозы, создаваемые Россией как в шенгенском пространстве, так и в его окрестностях, а также в более отдаленных регионах.
В целом, в 2024 году визы, выданные гражданам России, составили 5,7% от всех шенгенских виз.
Шенгенская виза - это разрешение, выданное страной-участницей Шенгенского соглашения, которое позволяет въезд в шенгенскую зону для краткосрочного (краткосрочная виза) пребывания на территории стран Шенгена или транзита через них.
Краткосрочное пребывание ограничено сроком до 90 дней в любом 180-дневном периоде. В настоящее время шенгенские визы выдают 23 страны ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.
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