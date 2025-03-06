Министр призвал страны ЕС прекратить выдачу шенгенских туристических виз гражданам РФ

Поэтому он призвал все страны-члены ЕС серьезно осознать угрозу, отметив, что отказ от выдачи таких виз - это моральный долг.

Министр напомнил, что Европейская комиссия в 2022 году издала рекомендации по визовым и въездным ограничениям для граждан России. Латвия является одной из шести стран ЕС, которые прекратили выдачу шенгенских туристических виз гражданам России.

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер в ходе дискуссии выразил обеспокоенность ситуацией и призвал страны ЕС к единству в вопросе выдачи шенгенских виз. Этот вопрос может быть рассмотрен повторно на следующем заседании Совета министров внутренних дел.

Уже сейчас подготовленный Европейской комиссией барометр признает влияние глобальной ситуации в сфере безопасности на функционирование шенгенской зоны, а также подчеркивает угрозы, создаваемые Россией как в шенгенском пространстве, так и в его окрестностях, а также в более отдаленных регионах.

В целом, в 2024 году визы, выданные гражданам России, составили 5,7% от всех шенгенских виз.

Шенгенская виза - это разрешение, выданное страной-участницей Шенгенского соглашения, которое позволяет въезд в шенгенскую зону для краткосрочного (краткосрочная виза) пребывания на территории стран Шенгена или транзита через них.

Краткосрочное пребывание ограничено сроком до 90 дней в любом 180-дневном периоде. В настоящее время шенгенские визы выдают 23 страны ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

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