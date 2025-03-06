Видео Проделки учеников Саласпилсской основной школы попали в поле зрения VDD

На опубликованном в TikTok видео дети показали, как сильно им не нравятся уроки латышского языка. Они друг за другом якобы перепрыгивают через перила и изображают мертвых, лежа на ступенях. Видео сопровождается текстом на русском языке: "Мы, когда надо идти на латышский язык".

Директор школы Венеранда Богдане пояснила, что дети создали это видео как шутку, воодушевившись другим видео, на котором сопровождающий текст был на латышском языке. В то же время она отметила, что понимает острую позицию общества.

Видео воспитанников школы в Саласпилсе:

В VDD указали, что обратили внимание на это видео, однако от более подробных комментариев воздержались.

В свою очередь, Богдане сказала, что VDD призывала еще раз обсудить со школьниками вопросы поведения в интернете. Указывается, что ранее сделанные школой шаги были правильными.

Директор также рассказала, что оценивается ответственность создателей видео. В данном случае самым суровым наказанием, которое могут получить ученики, может стать высказанное распоряжением директора замечание.

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