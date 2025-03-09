Ахиллесова пята Трампа: американские олигархи

Когда в 2018 году Трамп вводил пошлины против соседних стран, правительство Мексики ответило стратегически, выбрав в качестве мишени продукцию из политически значимых штатов США : оно ввело пошлины на яблоки, бурбон, сыр, клюкву, свинину и картофель.

У Мексики, Канады и Европы есть определенные рычаги. Ахиллесова пята Америки - это ее олигархия, которая очень интернационализирована. Речь идет о небольшой группе сверхбогачей, чье состояние зависит от доступа к мировым рынкам. Этой уязвимостью могут воспользоваться иностранные власти.