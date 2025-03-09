Ахиллесова пята Трампа: американские олигархи

С помощью шквала указов президент США Дональд Трамп попытался уже в первые недели нового срока демонтировать международный порядок, который США помогали создавать после Второй мировой войны. Под лозунгом "Америка прежде всего" его администрация вывела США из Парижского климатического соглашения, Всемирной организации здравоохранения и Совета ООН по правам человека.
И она намерена пойти еще дальше. Сейчас проводится тотальная ревизия участия Америки во всех многосторонних организациях с целью определить, стоит ли ей там оставаться