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Ахиллесова пята Трампа: американские олигархи

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Илон Маск на предвыборном митинге Дональда Трампа
Илон Маск на предвыборном митинге Дональда Трампа Фото: Evan Vucci

​С помощью шквала указов президент США Дональд Трамп попытался уже в первые недели нового срока демонтировать международный порядок, который США помогали создавать после Второй мировой войны. Под лозунгом "Америка прежде всего" его администрация вывела США из Парижского климатического соглашения, Всемирной организации здравоохранения и Совета ООН по правам человека.

И она намерена пойти еще дальше. Сейчас проводится тотальная ревизия участия Америки во всех многосторонних организациях с целью определить, стоит ли ей там оставаться

Когда в 2018 году Трамп вводил пошлины против соседних стран, правительство Мексики ответило стратегически, выбрав в качестве мишени продукцию из политически значимых штатов США: оно ввело пошлины на яблоки, бурбон, сыр, клюкву, свинину и картофель.

У Мексики, Канады и Европы есть определенные рычаги. Ахиллесова пята Америки - это ее олигархия, которая очень интернационализирована. Речь идет о небольшой группе сверхбогачей, чье состояние зависит от доступа к мировым рынкам. Этой уязвимостью могут воспользоваться иностранные власти.

Самая эффективная контрмера проста: обложить олигархов

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