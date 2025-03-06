Фото Инвестиционные мошенники обманули жителей Латвии на 250 тысяч евро: дело передано в украинский суд

В августе 2024 года в Харькове были арестованы организатор преступления и еще пять членов группы, что позволило пресечь деятельность организованной преступной группировки.

Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции констатировали, что мошенники выдавали себя за "экспертов", предлагая вложить деньги в поддельные инвестиционные платформы. Чтобы завоевать доверие граждан, члены организованной преступной группы поддерживали соответствующие сайты, создавая видимость того, что торговля финансовыми инструментами действительно происходит.

Однако когда граждане Латвии заявляли, что хотят снять вложенные и заработанные средства, члены организованной группы говорили, что им нужно подождать, так как заработанная ими сумма скоро еще больше увеличится, и что нужно убедиться, что средств для завершения сделок достаточно.

Галерея: Имущество преступников, найденное во время обысков

Было установлено, что средства, переданные мошенникам частными лицами, на самом деле никогда не инвестировались в финансовые инструменты, а сразу распределялись по криминальным кошелькам, контролируемым организованной группой.