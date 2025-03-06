Национальная полиция Украины в сотрудничестве с правоохранительными органами Латвии завершила досудебное расследование в отношении пяти членов организованной преступной группы, которые предлагали жителям Латвии вложить деньги в акции или криптовалюту, обещая получение прибыли, а на самом деле обманывали людей, сообщила латвийская полиция.
Фото ⟩ Инвестиционные мошенники обманули жителей Латвии на 250 тысяч евро: дело передано в украинский суд
В августе 2024 года в Харькове были арестованы организатор преступления и еще пять членов группы, что позволило пресечь деятельность организованной преступной группировки.
Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции констатировали, что мошенники выдавали себя за "экспертов", предлагая вложить деньги в поддельные инвестиционные платформы. Чтобы завоевать доверие граждан, члены организованной преступной группы поддерживали соответствующие сайты, создавая видимость того, что торговля финансовыми инструментами действительно происходит.
Однако когда граждане Латвии заявляли, что хотят снять вложенные и заработанные средства, члены организованной группы говорили, что им нужно подождать, так как заработанная ими сумма скоро еще больше увеличится, и что нужно убедиться, что средств для завершения сделок достаточно.
Галерея: Имущество преступников, найденное во время обысков
Было установлено, что средства, переданные мошенникам частными лицами, на самом деле никогда не инвестировались в финансовые инструменты, а сразу распределялись по криминальным кошелькам, контролируемым организованной группой.
Госполиция создала совместную следственную группу с украинскими правоохранительными органами и в результате успешного сотрудничества между странами сумела пресечь деятельность преступников.
Специалисты по расследованию киберпреступлений в Харькове установили личности подозреваемых и их местонахождение. Полиция провела 20 обысков, в ходе которых изъяла документы и оборудование, содержащие контактные данные и переписку с потенциальными жертвами, сим-карты латвийских операторов мобильной связи, гранату, около 160 тысяч долларов, 250 тысяч гривен и пять автомобилей класса люкс.
Полиция арестовала пятерых членов преступной группы, включая ее лидера. Мошенническую схему организовал 27-летний житель Харькова
Досудебное расследование завершено, и дело передано в украинский суд.
По украинским законам обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Кроме того, на незаконно приобретенное имущество наложен арест, а в суде будет требоваться выплата компенсации потерпевшим.
Расследование проводили следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при поддержке киберполиции Харькова, под надзором прокуратуры, в сотрудничестве с Управлением по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции Латвии, прокуратурой Латвии и Евроюстом.
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