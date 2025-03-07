Страны Европейского Союза (ЕС) в четверг согласовали план по укреплению обороны блока, реагируя на угрозы со стороны России и усиливающиеся опасения по поводу возможного отдаления США от сотрудничества с Европой. Представитель Европейского совета подтвердил, что в рамках этого решения одобрен оборонный план стоимостью 800 миллиардов евро, включающий поддержку Украины.
ЕС одобрил 800-миллиардный план по обороне: ответ на угрозу России
Лидеры всех 27 стран ЕС собрались в четверг в Брюсселе на внеочередной саммит Европейского совета для обсуждения предложенного Европейской комиссией плана по усилению обороны и помощи Украине в условиях российской агрессии.
В заседании принял участие и президент Украины Владимир Зеленский.
Ключевые положения плана:
- Странам ЕС разрешено увеличивать бюджетный дефицит для оборонных расходов без запуска процедуры предотвращения чрезмерного дефицита. Если оборонные расходы вырастут в среднем на 1,5% от ВВП, это обеспечит сектору дополнительные 650 миллиардов евро.
- Создан фонд в размере 150 миллиардов евро, который поддержит инвестиции стран ЕС в оборону и позволит закупать военное оборудование, в том числе для помощи Украине.
- Государствам-членам предложены дополнительные стимулы для увеличения оборонных расходов за счет средств из фондов сплоченности.
- Ускорено создание Союза сбережений и инвестиций, а также использование ресурсов Европейского инвестиционного банка для развития оборонного сектора.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что этот саммит стал "переломным моментом" в оборонной политике Европы, поскольку "перед лицом очевидной угрозы Европа должна уметь защищать себя".
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