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ЕС одобрил 800-миллиардный план по обороне: ответ на угрозу России

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Президент Владимир Зеленский принял главу ЕС Урсулу фон дер Ляйен для переговоров по энергетической инфраструктуре Украины, 20.09.2024.
Президент Владимир Зеленский принял главу ЕС Урсулу фон дер Ляйен для переговоров по энергетической инфраструктуре Украины, 20.09.2024. Фото: ANATOLII STEPANOV

Страны Европейского Союза (ЕС) в четверг согласовали план по укреплению обороны блока, реагируя на угрозы со стороны России и усиливающиеся опасения по поводу возможного отдаления США от сотрудничества с Европой. Представитель Европейского совета подтвердил, что в рамках этого решения одобрен оборонный план стоимостью 800 миллиардов евро, включающий поддержку Украины.

Лидеры всех 27 стран ЕС собрались в четверг в Брюсселе на внеочередной саммит Европейского совета для обсуждения предложенного Европейской комиссией плана по усилению обороны и помощи Украине в условиях российской агрессии.

В заседании принял участие и президент Украины Владимир Зеленский.

Ключевые положения плана:

  • Странам ЕС разрешено увеличивать бюджетный дефицит для оборонных расходов без запуска процедуры предотвращения чрезмерного дефицита. Если оборонные расходы вырастут в среднем на 1,5% от ВВП, это обеспечит сектору дополнительные 650 миллиардов евро.
  • Создан фонд в размере 150 миллиардов евро, который поддержит инвестиции стран ЕС в оборону и позволит закупать военное оборудование, в том числе для помощи Украине.
  • Государствам-членам предложены дополнительные стимулы для увеличения оборонных расходов за счет средств из фондов сплоченности.
  • Ускорено создание Союза сбережений и инвестиций, а также использование ресурсов Европейского инвестиционного банка для развития оборонного сектора.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что этот саммит стал "переломным моментом" в оборонной политике Европы, поскольку "перед лицом очевидной угрозы Европа должна уметь защищать себя".

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