Страны Европейского Союза (ЕС) в четверг согласовали план по укреплению обороны блока, реагируя на угрозы со стороны России и усиливающиеся опасения по поводу возможного отдаления США от сотрудничества с Европой. Представитель Европейского совета подтвердил, что в рамках этого решения одобрен оборонный план стоимостью 800 миллиардов евро, включающий поддержку Украины.