В своем вечернем телевизионном обращении Зеленский сообщил, что в понедельник он отправится в Саудовскую Аравию, где планирует встретиться с наследным принцем королевства. Кроме того, его команда останется в стране для дальнейших консультаций с представителями американской администрации.

"Меня ждет визит в Саудовскую Аравию, где состоится встреча с кронпринцем. После нее моя команда продолжит работу в королевстве, ведя переговоры с нашими американскими партнерами. Украина больше всех заинтересована в достижении мира", - подчеркнул Зеленский.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!