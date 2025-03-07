Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоина

Государственный резерв будет формироваться из цифровых активов, конфискованных в ходе уголовных расследований, сообщил Дэвид Сакс, отвечающий в администрации Трампа за стратегию в области искусственного интеллекта и криптовалют.

Сакс подчеркнул, что реализация этого предвыборного обещания не потребует расходов из кармана налогоплательщиков.

Однако сразу после объявления о новом решении стоимость биткоина упала на 5%, что отразило разочарование рынка: инвесторы ожидали, что правительство начнет немедленные закупки криптовалюты.

В пятницу в Белом доме состоится саммит по криптовалютам, в котором примут участие крупнейшие игроки индустрии. Многие из них были крупными спонсорами избирательной кампании Трампа.

Сторонники криптовалют называют их финансовой революцией, которая снижает зависимость от централизованных органов власти и позволяет обходить традиционную банковскую систему. Критики же указывают на отсутствие контроля над обращением цифровых активов, что создает пространство для незаконных сделок и отмывания денег.

В январе Трамп запустил в продажу собственную криптовалюту $TRUMP, вызвав ажиотажный спрос и разогнав ее рыночную капитализацию до нескольких миллиардов долларов. Одновременно со своим мужем в криптовалютный бизнес вошла и первая леди США Мелания Трамп, предложив инвесторам собственную цифровую монету.

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