"Я думаю, что все будет так: Украина захочет заключить соглашение, потому что, на мой взгляд, у нее нет альтернативы", - сказал Трамп.

Он также добавил, что Россия тоже окажется перед необходимостью пойти на такую сделку.

"Я считаю, что Россия также хочет договориться, потому что... скажем так, существует один вариант, о котором знаю только я - только я", - подчеркнул президент США, не раскрыв подробностей.

Трамп заявил, что переговорные делегации США за последние несколько дней добились значительного прогресса как в обсуждениях с Украиной, так и с Россией.

При этом он пока не решил, поедет ли сам в Саудовскую Аравию на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее СМИ сообщили, что переговоры между США и Украиной пройдут в Эр-Рияде 11 марта.

Как заявил специальный представитель президента США Стив Уиткофф, главной целью встречи станет обсуждение рамок возможного мирного соглашения и первоочередного прекращения огня.

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