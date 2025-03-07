Белый дом: решение о правовом статусе украинских беженцев пока не принято

Ливитт опровергла сообщения агентства Reuters, назвав их фейковыми новостями.

"Это очередная ложь от Reuters, основанная на анонимных источниках, которые не имеют ни малейшего представления о том, о чем говорят. Правда такова: никакого решения по этому вопросу пока не принято", - написала она в соцсети X.

Ранее Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника и три неназванных источника сообщил, что уже в апреле администрация Трампа может отменить временный правовой статус более 1,8 миллиона иммигрантов, включая 240 тысяч украинцев, которые могут столкнуться с угрозой депортации.

По данным агентства, лица, потерявшие официальный статус, могут быть выдворены в ускоренном порядке, вне зависимости от того, как долго они законно проживали в США. Такая информация содержится во внутреннем письме Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE), которое оказалось в распоряжении Reuters.

Источники Reuters утверждают, что данное решение не связано с недавним обострением отношений между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Они пояснили, что аннулирование правового статуса беженцев - часть более широкой миграционной политики Трампа, направленной на отмену гуманитарных программ, которые были введены при президенте Джо Байдене.

20 января Трамп подписал указ, обязывающий Министерство внутренней безопасности США (DHS) свернуть все гуманитарные программы, позволявшие временное пребывание иммигрантов в стране.

Под этот приказ подпадает, в частности, программа "Единство для Украины" (Uniting for Ukraine), в рамках которой после полномасштабного вторжения России в США прибыло около 240 тысяч граждан Украины.

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