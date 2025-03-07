"Мы поддерживаем идею о как можно более скором заключении перемирия и прекращении ударов с воздуха и с моря, что могло бы способствовать доверию между сторонами", - заявил Эрдоган на онлайн-встрече, организованной Европейским Союзом.

По словам турецкого лидера, усилия Анкары направлены на заключение соглашения, которое обеспечит безопасность судоходства в Черном море.

Эрдоган сделал это заявление вскоре после того, как Зеленский в соцсети X вновь призвал к "тишине в небе и на море". Этот призыв прозвучал после масштабной атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины.

В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон предлагают установить месячное перемирие, которое коснулось бы воздушного и морского пространства, а также энергетических объектов Украины.

Эрдоган напомнил, что Турция уже дважды принимала переговоры между Украиной и Россией после начала полномасштабного вторжения. Он подчеркнул, что для успешного мирного урегулирования обе стороны должны сесть за стол переговоров.

"Сегодня мы обращаем внимание на важность создания прочной дипломатической основы, которая позволит обеим воюющим сторонам сесть за стол переговоров ради справедливого, прочного и достойного мира", - заявил президент Турции.

С начала вторжения Турция, являясь членом НАТО, стремится сохранить баланс в отношениях с обеими прибрежными странами Черного моря и движется между дипломатическими инициативами и нейтралитетом.

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