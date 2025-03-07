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В Марупе полицейскую от удара ножом спас бронежилет

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Женщина с ножом. Иллюстративное фото
Женщина с ножом. Иллюстративное фото Фото: PopTika/Shutterstock

Государственная полиция выдвинула обвинение против женщины, напавшей на сотрудницу полиции и попытавшейся ударить ее ножом, сообщает агентство LETA.

2 января полиция получила вызов по одному из адресов в Марупе - 50-летняя женщина собиралась совершить самоубийство.

На место прибыли полицейские и медики. Завидев представителей экстренных служб, женщина стала агрессивной, плюнула в лицо полицейской, несколько раз ударила ее и попыталась ударить ножом в область ребер.

В результате был поврежден служебная форма, но от травм сотрудницу полиции защитил бронежилет.

Полицейские задержали нападавшую. Ранее она уже привлекалась к ответственности за причинение легкого вреда здоровью медицинскому работнику при исполнении им служебных обязанностей.

Рижский окружной суд избрал для подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ей грозит до пяти лет лишения свободы или пробационный надзор.

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