Ушла из жизни теле- и радиоведущая Виола Лазо

Согласно архиву агентства LETA, Лазо получила профессию журналиста в Латвийском государственном университете.

С 1970 года она работала на радио и телевидении, была редактором Латвийского радио, директором ASF Vecais ratiņš, а также старшим редактором на Латвийском телевидении.

Лазо была автором нескольких телевизионных передач, также она вела музыкальный хит-парад Vecais ratiņš, который позже перерос в Mikrofona aptauja, а в настоящее время известен как Muzikālā banka.

Весной 1997 года Лазо была избрана депутатом Рижской думы от списка LSDSP/LSDP, а осенью 1998 года - в 7-й Сейм от объединенного списка Латвийской социал-демократической партии.

В ноябре 2002 года она начала работать в Рижской думе, где занималась вопросами сотрудничества самоуправления с городами-побратимами и структурами Европейского союза.

Лазо была членом правления LSDSP и Латвийского союза журналистов.

Прощание с Виолой Лазо запланировано на 27 марта.

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