Правительство обязалось выделять 4% валового внутреннего продукта (ВВП) на государственную оборону, также было заявлено, что численность вооруженных сил должна быть увеличена. Для этого нужны деньги, но где их найти? В вопросе разбирался портал lsm.lv.
Бюджет обороны Латвии: откуда взять и на что направить 240 миллионов евро?
Для того, чтобы достигнуть показателя в 4% ВВП на оборону требуется еще 240 миллионов евро.
В настоящее время бюджет обороны Латвии является рекордным и составляет 1,56 миллиарда евро. Чтобы он уже в этом году достиг 4% ВВП, его необходимо увеличить еще примерно на 240 миллионов евро.
Если удастся найти эти средства, уже есть четкое представление о том, на что они будут направлены.
Приоритетными направлениями считаются противовоздушная оборона и укрепление границы.
Командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Каспар Пуданс отметил: "Как командующий, в случае получения дополнительного финансирования, я бы сосредоточился на следующем: усиление наших маневренных возможностей, механизированных бригад, создание новых подразделений с применением современных технологий и техники, увеличение количества артиллерии, дальнобойной артиллерии и запасов боеприпасов".
Директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс выразился еще более категорично в отношении потребностей, назвав противовоздушную оборону критически необходимой.
"На данный момент небо Латвии уязвимо. У нас есть системы противовоздушной обороны ближнего действия - они могут сбивать дроны, но не истребители и бомбардировщики, которые ежедневно атакуют Украину. Даже те системы, которые мы получим в следующем году, не станут панацеей - их радиус действия составляет около 40 километров", - заявил Анджанс.
Численность вооруженных сил также должна вырасти
Из этих технических потребностей вытекает и другая, не менее важная задача – увеличение численности вооруженных сил. Если появляется новая техника, необходимы и люди, которые смогут с ней работать.
Как на этой неделе отметил президент Латвии Эдгар Ринкевич и как это прописано в Государственной концепции обороны, в ближайшие годы численность Национальных вооруженных сил (НВС) должна увеличиться до 31 000, а возможно, и до 38 000 человек. В настоящее время она составляет около 20 000.
Рост этих сил - задача непростая. Главнокомандующий НВС Леонид Пуданс признал, что на это потребуется время.
"Конечно, мы можем сейчас сказать, что у нас уже есть почти 12 000 резервистов, и если их учитывать, то мы ближе к цели. Но, откровенно говоря, это просто люди с военной подготовкой, а не систематически подготовленный боеспособный резерв. Это и есть наша цель - довести численность до 31 000, а затем двигаться к еще более высоким показателям" - подчеркнул Пуданс.
Стоит отметить, что структура НВС опирается на четыре так называемых "столпа" - профессиональная служба, Земессардзе, резервисты и Служба государственной обороны.
За последние пять лет число профессиональных военнослужащих увеличилось почти на 500 человек. В Земессардзе значительный рост произошел в 2022 году - количество бойцов увеличилось с 8 000 до 10 000. А в Службе государственной обороны уже подготовлено 600 солдат, летом их число пополнится еще на 200 человек.
Европейские средства, сокращение госрасходов - где взять деньги?
Главный вопрос, конечно, - где найти финансирование в размере 240 миллионов евро? Среди возможных вариантов называют сокращение государственных расходов, привлечение займов, использование европейских фондов, поскольку Европа также объявила о наращивании вооружения.
Однако не исключается и увеличение бюджетного дефицита.
Министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") отметил: "Этот дефицит не должен быть высечен в камне, его можно использовать для продвижения вперед и обеспечения необходимого финансирования оборонных расходов".
На вопрос, согласовало ли Министерство финансов этот план, Спрудс ответил, что в настоящее время ведется диалог.
Напомним, Министерство финансов прогнозировало, что в этом году дефицит бюджета будет близок к критической отметке - 2,99%. Если он превысит 3%, это повлияет на предельно допустимый объем государственных расходов в следующие четыре года.
Тем временем Европейская комиссия прогнозирует, что дефицит бюджета Латвии в этом году составит 2,8% от ВВП, а в 2025 и 2026 годах - 3,2% от ВВП.
В марте правительство должно окончательно определить, как увеличить финансирование оборонной сферы. Для этого создана стратегическая координационная группа Кабинета министров.
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