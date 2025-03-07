Бюджет обороны Латвии: откуда взять и на что направить 240 миллионов евро?

Численность вооруженных сил также должна вырасти

Из этих технических потребностей вытекает и другая, не менее важная задача – увеличение численности вооруженных сил. Если появляется новая техника, необходимы и люди, которые смогут с ней работать.

Как на этой неделе отметил президент Латвии Эдгар Ринкевич и как это прописано в Государственной концепции обороны, в ближайшие годы численность Национальных вооруженных сил (НВС) должна увеличиться до 31 000, а возможно, и до 38 000 человек. В настоящее время она составляет около 20 000.

Рост этих сил - задача непростая. Главнокомандующий НВС Леонид Пуданс признал, что на это потребуется время.

"Конечно, мы можем сейчас сказать, что у нас уже есть почти 12 000 резервистов, и если их учитывать, то мы ближе к цели. Но, откровенно говоря, это просто люди с военной подготовкой, а не систематически подготовленный боеспособный резерв. Это и есть наша цель - довести численность до 31 000, а затем двигаться к еще более высоким показателям" - подчеркнул Пуданс.

Стоит отметить, что структура НВС опирается на четыре так называемых "столпа" - профессиональная служба, Земессардзе, резервисты и Служба государственной обороны.

За последние пять лет число профессиональных военнослужащих увеличилось почти на 500 человек. В Земессардзе значительный рост произошел в 2022 году - количество бойцов увеличилось с 8 000 до 10 000. А в Службе государственной обороны уже подготовлено 600 солдат, летом их число пополнится еще на 200 человек.