Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза подтвердил, что ветеран Голливуда Джин Хэкмен умер естественной смертью через несколько дней после смерти своей жены Бетси Аракавы, вызванной редкой хантавирусной инфекцией. Следователи исключили отравление угарным газом и отвергли опасения по поводу небольшой утечки газа, обнаруженной в доме супругов.
Названы причины смерти Джина Хэкмена и его жены
По словам Мендозы, Хэкмен, которому было 93 года, умер, вероятно, 18 февраля, о чем свидетельствуют данные его кардиостимулятора. Причиной его смерти было названо гипертоническое сердечно-сосудистое заболевание, а в качестве сопутствующего фактора указана болезнь Альцгеймера. Медицинский эксперт доктор Хизер Джаррелл отметила, что у Хэкмена была прогрессирующая болезнь Альцгеймера и хроническое высокое кровяное давление, а также признаки нескольких сердечных приступов.
Учитывая, что Хэкмен находился на поздней стадии болезни Альцгеймера, "существует довольно большая вероятность того, что он не осознавал, что она [его жена] умерла", - сообщила доктор Джаррелл.
Она отметила, что не знает, насколько Хэкмен был способен осуществлять повседневную деятельность.
"У Хэкмена было серьезное заболевание сердца, которое в конечном итоге и стало причиной его смерти", - сказала эксперт.
Он ничего не ел некоторое время перед смертью, но признаков обезвоживания не было, добавила она.
В свою очередь, причиной смерти Аракавы, по данным следствия, стал хантавирусный легочный синдром - редкое и зачастую смертельное заболевание, которое переносят грызуны. Вскрытие, проведенное 27 февраля, показало, что она умерла 11 февраля.
Доктор Эрин Фиппс, ветеринарный врач Департамента общественного здравоохранения Нью-Мексико, предоставила дополнительную информацию о хантавирусе, подчеркнув, что он не передается от человека к человеку. За последние 50 лет в Нью-Мексико было зарегистрировано 136 случаев заболевания, из которых 42% закончились летальным исходом.
Во время расследования в доме Хэкмена и Аракавы
были обнаружены признаки активности грызунов, что указывает на возможный источник инфекции.
Джаррелл сообщила, что симптомы хантавируса обычно проявляются в течение трех-шести дней после заражения, прогрессируют до тяжелой дыхательной недостаточности, а затем быстро приводят к смерти. Когда именно Аракава начала испытывать симптомы заболевания, неясно.
Пара, прожившая в браке более 30 лет, была обнаружена без признаков жизни в своем доме. Тела супругов нашли уже в состоянии сильного разложения.
Тело Хэкмена было найдено в комнате возле кухни, а рядом были обнаружены трость и солнцезащитные очки. Тело Бетси Аракавы находилось в ванной комнате, рядом с ней были разбросаны таблетки.
Помощники шерифа нашли в доме лекарства для щитовидной железы, лекарства от давления и обезболивающее "Тайленол". Власти не сообщили, для кого были выписаны эти лекарства.
Одна из трех собак пары также была найдена мертвой в вольере рядом с Аракавой. Две другие собаки были живы. Причина смерти собаки пока не установлена.
По предварительным данным, следов насилия или взлома в их доме стоимостью 3,8 миллиона долларов не обнаружено.
Расследование все еще продолжается.
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