Названы причины смерти Джина Хэкмена и его жены

Доктор Эрин Фиппс, ветеринарный врач Департамента общественного здравоохранения Нью-Мексико, предоставила дополнительную информацию о хантавирусе, подчеркнув, что он не передается от человека к человеку. За последние 50 лет в Нью-Мексико было зарегистрировано 136 случаев заболевания, из которых 42% закончились летальным исходом.

Во время расследования в доме Хэкмена и Аракавы

были обнаружены признаки активности грызунов, что указывает на возможный источник инфекции.

Джаррелл сообщила, что симптомы хантавируса обычно проявляются в течение трех-шести дней после заражения, прогрессируют до тяжелой дыхательной недостаточности, а затем быстро приводят к смерти. Когда именно Аракава начала испытывать симптомы заболевания, неясно.

Пара, прожившая в браке более 30 лет, была обнаружена без признаков жизни в своем доме. Тела супругов нашли уже в состоянии сильного разложения.

Тело Хэкмена было найдено в комнате возле кухни, а рядом были обнаружены трость и солнцезащитные очки. Тело Бетси Аракавы находилось в ванной комнате, рядом с ней были разбросаны таблетки.

Помощники шерифа нашли в доме лекарства для щитовидной железы, лекарства от давления и обезболивающее "Тайленол". Власти не сообщили, для кого были выписаны эти лекарства.

Одна из трех собак пары также была найдена мертвой в вольере рядом с Аракавой. Две другие собаки были живы. Причина смерти собаки пока не установлена.

По предварительным данным, следов насилия или взлома в их доме стоимостью 3,8 миллиона долларов не обнаружено.

Расследование все еще продолжается.

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