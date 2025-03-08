По словам собеседников издания, речь идет об учениях, которые сейчас находятся в стадии планирования.

Газета указывает, что такое решение может быть связано с планами США сократить военные расходы в Европе и направить их в другие регионы, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы противостоять Китаю.

Expressen приходит к выводу, что Европе придется планировать учения без участия США или с участием лишь небольших американских подразделений.

Читайте также За рубежом Трамп рассматривает возможность вывода американских войск из Германии

По данным итальянского информационного агентства ANSA, президент США Дональд Трамп планирует сократить американский контингент в Европе примерно на 20% и вывести около 20 000 солдат. В свою очередь газета The Telegraph пишет, что президент Соединенных Штатом рассматривает возможность вывода около 35 тысяч военнослужащих из Германии и перевода их в Восточную Европу.

Всего за пределами США размещены около 160 000 американских солдат. Администратиция Трампа, как пишет The Telegraph, рассматривает возможность перемещения войск в Европе, чтобы сконцентрировать их вокруг стран НАТО, которые значительно увеличили свои оборонные расходы.

Телеканал NBC News в четверг также сообщил, что Трамп рассматривает идею снизить обязательства США перед союзниками по НАТО. Это касается, в частности, соблюдения статьи 5 Устава НАТО, которая обязывает оказывать военную помощь союзникам, подвергшимся нападению. Согласно плану Трампа, США не будут защищать тех членов альянса, которые не тратят достаточно средств на собственную оборону.

По данным сайта НАТО, только четыре члена НАТО в настоящее время тратят на оборону более 3% своего ВВП. Польша тратит на оборону более 4% своего ВВП, Эстония - 3,43%, США - около 3,38%. В свою очередь Латвия в прошлом году потратила на оборону 3,15% своего ВВП. За ней следуют Греция и Литва с 3,08% и 2,85% ВВП, соответственно. Большинство других европейских стран, включая Францию и Великобританию, тратят на оборону около 2% своего ВВП или чуть больше. Германия также достигла целевого показателя расходов на оборону НАТО в размере 2% ВВП только в 2024 году.

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