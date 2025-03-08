Трамп рассматривает возможность вывода американских войск из Германии

Одна из причин заключается в том, что Трамп хочет сосредоточить американские войска в странах НАТО, которые увеличили свои расходы на оборону и достигают целевых показателей ВВП. Это часть планов правительства США по реструктуризации обязательств НАТО таким образом, чтобы приоритет отдавался странам с более высокими расходами на оборону. Изначально американская сторона призывала тратить на оборону 3% или 3,5% ВВП, но позже Трамп заговорил о 5%. Сами Соединенные Штаты не выделяют столько денег.

Еще одной причиной может быть восхищение Трампа венгерским президентом Виктором Орбаном. Тот, в свою очередь, уже неоднократно хвалил Трампа. Орбан, как и Трамп, также является большим поклонником президента России Владимира Путина и неоднократно выступал против санкций в отношении России в Европейском союзе. В четверг, 6 марта, на специальном саммите ЕС в Брюсселе Орбан наложил вето на подписанное всеми остальными государствами-членами обещание оказать Украине дополнительную поддержку. Венгрия пока не оказывала Украине военную помощь.

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