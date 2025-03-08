Президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство недостаточными военными расходами Германии и рассматривает возможность передислокации 35 тысяч американских военнослужащих из Германии в Венгрию. Трамп считает, что Германия не выполняет свои обязательства по оборонному бюджету, и хочет, чтобы другие члены НАТО взяли на себя больше ответственности.
Трамп рассматривает возможность вывода американских войск из Германии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил заинтересованность в таком шаге, рассматривая его как возможность укрепить безопасность страны и ее международную роль. Однако это предложение вызвало обеспокоенность в Европейском союзе, поскольку оно может изменить баланс сил в регионе.
Президент США Дональд Трамп, по всей видимости, рассматривает возможность передислокации американских войск, размещенных в Германии, в Венгрию. Об этом сообщает британская газета Telegraph. В сообщении говорится о 35 тысячах действующих американских военнослужащих, которые могут быть выведены. После запроса Die Linke летом 2023 года стало известно, что в 2022 году в Германии находилось около 38 тысяч американских военнослужащих.
Представитель Службы национальной безопасности США Брайан Хьюз высказался по этому поводу осторожно:
"Хотя никаких конкретных заявлений не ожидается, американские военные всегда рассматривают возможность развертывания войск по всему миру, чтобы наилучшим образом противостоять текущим угрозам нашим интересам".
Уже во время своего первого президентства Трамп принял решение о выводе 12 тысяч военнослужащих из Германии, хотя там по-прежнему базируется Европейское командование США, а также несколько крупных военных баз, включая авиабазу в Рамштайне. Это решение Трампа, которое широко критиковалось в Конгрессе, было остановлено президентом Джо Байденом.
Одна из причин заключается в том, что Трамп хочет сосредоточить американские войска в странах НАТО, которые увеличили свои расходы на оборону и достигают целевых показателей ВВП. Это часть планов правительства США по реструктуризации обязательств НАТО таким образом, чтобы приоритет отдавался странам с более высокими расходами на оборону. Изначально американская сторона призывала тратить на оборону 3% или 3,5% ВВП, но позже Трамп заговорил о 5%. Сами Соединенные Штаты не выделяют столько денег.
Еще одной причиной может быть восхищение Трампа венгерским президентом Виктором Орбаном. Тот, в свою очередь, уже неоднократно хвалил Трампа. Орбан, как и Трамп, также является большим поклонником президента России Владимира Путина и неоднократно выступал против санкций в отношении России в Европейском союзе. В четверг, 6 марта, на специальном саммите ЕС в Брюсселе Орбан наложил вето на подписанное всеми остальными государствами-членами обещание оказать Украине дополнительную поддержку. Венгрия пока не оказывала Украине военную помощь.
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