Предпринимателю дали реальный тюремный срок за уклонение от уплаты налогов

Ответственное должностное лицо предприятия было призвано к уголовной ответственности за то, что уклонялось от уплаты налогов, нанеся государству ущерб в крупном размере.

Должностное лицо было приговорено к реальному лишению свободы на срок один год и шесть месяцев, с лишением права занимать должность члена правления предприятия на два года и шесть месяцев.

Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу государства компенсацию ущерба в размере 513 609 евро.

Согласно обвинению, лицо в период с сентября 2015 года по октябрь 2016 года организовывало хозяйственную деятельность предприятия и было ответственным за подачу деклараций о налоге на добавленную стоимость (PVN) и взносы в госбюджет.

В Службу государственных доходов были поданы декларации по PVN за указанный период, в которых указаны операции между компанией и рядом других предприятий, которые фактически не имели места, что неправомерно увеличило сумму входного налога, принятого к вычету компанией, и необоснованно уменьшило подлежащую уплате в бюджет сумму PVN. В результате государство понесло убытки на сумму более 513 609 евро.

Прокурор налоговой и таможенной прокуратуры также попросил применить этот приговор в ходе судебных прений. По словам прокурора, тенденция, когда суды выбирают реальное лишение свободы по налоговым преступлениям, становится все более частой.

Заинтересованность общества в своевременном и полном поступлении налоговых платежей в бюджет превалирует над интересами физического лица в обеспечении коммерческой деятельности, поскольку эффективный сбор налогов является одним из важнейших условий выполнения государством своих функций и обязательств перед обществом, - заявил прокурор налоговой и таможенной прокуратуры.

Обвиняемый может обжаловать приговор в Рижском окружном суде.

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