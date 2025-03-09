Съедобные насекомые: в Эстонии выпускают продукты из сверчков

Недавно Евросоюз расширил список насекомых, которых можно использовать в продуктах питания. Rus.Postimees выяснил, что в Эстонии тоже есть своя продукция из сверчков. В прошлом году возникали идеи строить в Ида-Вирумаа завод по производству животного белка из насекомых, однако пока проекты подобного размаха остаются под большим вопросом.