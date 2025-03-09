Недавно Евросоюз расширил список насекомых, которых можно использовать в продуктах питания. Rus.Postimees выяснил, что в Эстонии тоже есть своя продукция из сверчков. В прошлом году возникали идеи строить в Ида-Вирумаа завод по производству животного белка из насекомых, однако пока проекты подобного размаха остаются под большим вопросом.
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Съедобные насекомые: в Эстонии выпускают продукты из сверчков
Летом прошлого года сегодня уже экс-министр экономики и IT Тийт Рийсало в рамках своей поездки по предприятиям Ида-Вирумаа встречался в том числе с представителями компании BugBox. В сообщении Министерства экономики и информационных технологий было сказано, что компания планирует строительство в Нарве полностью автоматизированного завода по производству животного белка из насекомых.