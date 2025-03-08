Наблюдатели обвиняют новые власти Сирии в убийстве 340 мирных алавитов

Ранее SOHR сообщала, лояльные новым властям Сирии, расстреляли 52 человека из алавитского меньшинства в провинции Латакия на западе страны.

Наблюдатели ссылались на видеокадры, на которых видна груда из десятов тел в гражданской одежде в саду дома в Латакии.

Источник в МВД страны в интервью SANA признал, что имели место «отдельные нарушения» и обещал прекратить их.

Би-би-си не может проверить утверждения о том, что этих людей убили силовые структуры новых правителей Сирии.

Фото: BBC

Ранее стало известно о столкновениях в Латакии между силами безопасности и сторонниками свергнутого президента Башара Асада. По данным SOHR, в них погибло более 70 человек.

Как отмечала организация, это самые жестокие столкновения с момента свержения Асада в декабре.

По данным SOHR, среди погибших — сотрудники служб безопасности, бойцы, верные Асаду, а также мирные жители.

«Более 70 человек убиты, десятки ранены и взяты в плен в ходе кровавых столкновений и засад на побережье между сотрудниками Минобороны, МВД и боевиками армии свергнутого режима», — сообщает SOHR.

По другим данным, которые приводило ранее сирийское информагентство Step, правительственные войска убили «около 70 бывших боевиков режима», а более 25 были захвачены в плен.

Би-би-си не удалось независимо подтвердить все эти данные.

Столкновения начались, когда правительственные силы попали в засаду во время операции по обеспечению безопасности в Латакии.