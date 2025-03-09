Глава МИД Польши Радослав Сикорский, реагируя на заявление Илона Маска о поставках связи ВСУ, заявил, что Польша, которая оплачивает эту услугу, будет искать альтернативных поставщиков, если SpaceX окажется ненадежным.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление миллиардера Илона Маска, который назвал систему Starlink "костяком украинской армии" и намекнул на ее отключение. "Starlink для Украины оплачивается польским министерством цифровых технологий и стоит около 50 миллионов долларов в год. Если SpaceX окажется ненадежным, мы будем вынуждены искать других поставщиков", - написал Сикорский в соцсети Х в воскресенье, 9 марта.
За несколько часов до этого в ходе дискуссии в той же соцсети с пользователем Адамом Ловицем, попросившим Маска "прекратить нести чушь", а также упрекнувшим его в излишних симпатиях к РФ и ее президенту Владимиру Путину, миллиардер "парировал", что его системы Starlink играют ключевую роль в боевых действиях в оборонительной войне Украины.
"Моя система Starlink - это костяк украинской армии. Вся их передовая линия рухнет, если я ее отключу", - написал с недавних пор глава департамента эффективности правительства США (DOGE). Он добавил, что его "тошнит" от продолжающейся многие годы и зашедшей в тупик "бойни, в которой Украина неизбежно проиграет", не уточнив при этом, рассматривает ли он всерьез возможность отключения Вооруженных сил Украины (ВСУ) от спутников.
В ЕС уже ищут альтернативу услугам Маска
В конце февраля уже появлялись сообщения о вероятном отключении в Украине интернета Starlink, предоставляемом компанией Маска SpaceX, в случае неудачи переговоров о сделке с природными ресурсами. По данным Reuters, спецпредставитель президента США по Украине и РФ Кит Келлог на переговорах в Киеве пригрозил "неминуемым отключением работы" Starlink, если не будет подписан договор о редкоземельных металлах. После этого Маск отрицал такую возможность.
Между тем в Европе обсуждается замена американского Starlink в Украине на альтернативного оператора. По данным Reuters, франко-британская группа Eutelsat ведет переговоры с ЕС о том, чтобы ее спутники OneWeb в перспективе заменили Starlink в Украине. "Мы обмениваемся мнениями с ЕС о том, как мы можем внести свой вклад в расширение усилий Украины", - сказал представитель Eutelsat, добавив, что у компании есть геостационарные спутниковые мощности, подходящие для некоторых приложений в регионе.
Ранее Евросоюз уже обсуждал с Украиной возможность использования Govsatcom в качестве возможной альтернативы Starlink.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!