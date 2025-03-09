Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление миллиардера Илона Маска, который назвал систему Starlink "костяком украинской армии" и намекнул на ее отключение. "Starlink для Украины оплачивается польским министерством цифровых технологий и стоит около 50 миллионов долларов в год. Если SpaceX окажется ненадежным, мы будем вынуждены искать других поставщиков", - написал Сикорский в соцсети Х в воскресенье, 9 марта.

За несколько часов до этого в ходе дискуссии в той же соцсети с пользователем Адамом Ловицем, попросившим Маска "прекратить нести чушь", а также упрекнувшим его в излишних симпатиях к РФ и ее президенту Владимиру Путину, миллиардер "парировал", что его системы Starlink играют ключевую роль в боевых действиях в оборонительной войне Украины.