Уже три года война России против Украины влияет и на страны Балтии. Громко об этом не рассказывают, но местные предприятия и зарубежные инвесторы в свои подсчеты закладывают и риски войны. Экономисты признают, что это делают и жители. Неожиданно резкое падение рождаемости в прошлом году, скорее все, связано с неизвестностью по поводу будущего. Коммуникации государства с обществом при помощи старых приемов уже недостаточно, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Латвийские политики и учреждения проигрывают развернутую в соцсетях информационную войну
Центральная опора безопасности западного мира, Соединенные Штаты, приостанавливает помощь Украине, президент Трамп выгоняет Владимира Зеленского из Белого дома, но звонит Владимиру Путину. Европа отчаянно ищет способы защитить себя без Америки.
Жители Латвии заходят на самый популярный интернет-поисковик и ищут там информацию. Они вводят ключевое слово "Зеленский" - чаще его искали в Google только в начале российского вторжения и год назад, когда президент Украины посетил Латвию. Ищут информацию о присутствии НАТО в Латвии, о чем заявил президент страны Эдгар Ринкевич. Они также вводят в поисковую систему "паническая атака" и "сумка на 72 часа".
Руководитель отдела социальных сетей портала Delfi Янис Силдикс отмечает: "Тревога определенно ощутима, и люди ищут объяснения, и очень часто эти объяснения трудно найти там, откуда они должны прийти".
Президент Ринкевич, который активно пользуется Интернетом, написал на английском языке в социальных сетях после официальной встречи представителей США и России: "Никогда не прекращайте паниковать". Никаких комментариев от других официальных лиц на тот момент не поступало.
Уже позже в СМИ президент говорил обширнее. Но почти каждый день приносил все более тревожные новости - сомнения относительно будущего НАТО, коалиции США с Россией в голосовании в ООН. Страны Балтии не были приглашены на саммит европейских лидеров в Лондоне, поэтому в социальных сетях распространяются тревожные слухи. Жители не могут найти ответа на вопрос, почему так происходит, ни в аккаунтах премьер-министра, ни в аккаунтах министра иностранных дел в социальных сетях. Премьер-министр лишь дипломатично дает понять, как высоко она ценит лидерство Великобритании и что расходы Латвии на оборону в следующем году достигнут 4% от ВВП.
В такой ситуации случайно сфотографированные записки спикера Сейма гласили: "Из-за решения США пострадают жизни людей. Ненадежный партнер".
В нашем чрезвычайно быстром информационном потоке иногда возникает своего рода ожидание, пока, в кавычках, пирог уже испечется и о нем выскажутся все, кроме чиновников. Это довольно опасные ситуации. Если есть вопрос, который горит в обществе, то выскажите его, даже если реальный ответ или реальный результат еще не известны, но, по крайней мере, выскажите его так, как мы его понимаем, и что это проблема, и что тогда мы выйдем тогда-то и поговорим об этом, потому что прямо сейчас мы делаем то-то и то-то. Ну, вербализовать свои действия", - говорит Мартиньш Даугулис, партнер и директор по исследованиям и разработкам аналитической и управленческой группы PowerHouse Latvia.
Чиновники хотят дождаться идеального момента и ответа. Обычно об этом сообщается в официальных заявлениях и на пресс-конференциях. Но во времена кризиса и неопределенности этого слишком мало и слишком поздно. Более того, значительная часть общественности так никогда не узнает об официальных заявлениях.
Все больше жителей получают новости из социальных сетей и не пользуются традиционными СМИ. В условиях информационной войны новости до них не доходят вообще или искажаются.
С момента своего появления социальные сети были местом, где люди и организации обменивались новостями. За прошедшие годы у многих выработалась привычка следить за новостями через социальные сети - если в мире происходит что-то важное, СМИ или друзья публикуют это в Twitter (X) или Facebook.
Янис Силдникс, руководитель отдела социальных сетей портала Delfi, отмечает: "Когда я начал работать на портале Delfi, основной социальной сетью была draugiem.lv, откуда шел действительно большой приток людей. После этого присоединились Twitter и Facebook, которые взяли на себя эту специфическую функцию. Это было очень взаимовыгодное соглашение между СМИ и социальными сетями, что мы даем вам контент, а вы нам этот поток пользователей".
Но больше этого не происходит. Крупные сети внедрили алгоритмы, которые показывают публикации со ссылками на страницы СМИ меньшему количеству людей. Например, у одной из крупнейших газет в мире, New York Times, 55 миллионов подписчиков в Twitter, но ее посты просматривают в среднем несколько десятков тысяч человек.
И в Латвии более 70% людей также используют социальные сети для того, чтобы узнавать о текущих событиях. В то время как люди старшего возраста, как правило, также читают порталы, печатную прессу и смотрят телевидение, около 70% молодых людей получают доступ к новостям только через платформы, контролируемые алгоритмами.
"Внимание человека - это величайшая ценность, человеческие данные, внимание человека, время, которое мы проводим в определенном медиа или социальной сети. Facebook, например, не заинтересован в том, чтобы люди видели Delfi или "Новости TV3", нажимали на них и переходили на этот портал, потому что в этот момент пользователь покидает одну платформу и переходит на другую. Поэтому для них финансово выгоднее, чтобы этот человек продолжал сидеть на этой платформе Facebook и видел купленную там рекламу", - поясняет Силдникс.
Средства массовой информации пытаются обойти алгоритмы, публикуя контент без внешних ссылок, чтобы люди могли увидеть их содержание. В надежде, что пользователи социальных сетей захотят узнать больше и сами перейдут на страницу СМИ или что когда им действительно понадобится достоверная информация, они будут знать, где ее искать.
В результате то, увидят ли жители Латвии настоящие новости или информацию, замаскированную под российскую пропаганду, зависит от платформ, базирующихся в Китае и США. Они отдают приоритет показу постов и видео, вызывающих эмоции, включая гнев, ненависть, подозрения, поскольку именно так люди дольше остаются на платформах.
"Они отданы на милость алгоритма. Они увидят ту информацию, которую, по мнению их алгоритма, они хотят видеть. И есть еще один аспект, который следует учитывать: социальные сети также стали открыто политическими", - говорит руководитель отдела социальных сетей портала Delfi.
Twitter принадлежит Илону Маску, доверенному лицу президента США Дональда Трампа. Перед парламентскими выборами в Германии он открыто поддерживал крайне правую пророссийскую партию АдГ. Он критикует Украину и провозглашает права России на восточные территории Украины. Согласно исследованию, такой контент все чаще демонстрируется почти 400 миллионам пользователей платформы. Владелец Facebook и Instagram Марк Цукерберг также заявил о планах изменить свою политику в отношении контента, чтобы сделать ее более благоприятной для Дональда Трампа.
Сила платформы была продемонстрирована на прошлогодних президентских выборах в Румынии. За несколько месяцев до этого в России была создана огромная сеть фейковых аккаунтов в TikTok и Telegram. Они поддержали ранее неизвестного кандидата Кэлина Джорджеску и распространяли дезинформацию о проевропейском сопернике, который считался лидером выборов. Джорджеску, выступавший против Украины и за Россию, победил в первом туре выборов. Однако доказательства того, что его кампания финансировалась и организовывалась в России, заставили Конституционный суд аннулировать результаты выборов.
Президента Латвии в TikTok нет вообще. В свою очередь, мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, политики из партий "Латвия на первом месте" и "Стабильности!" ведут там активную деятельность, их посты, как правило, достигают десятков тысяч человек.
Еврокомиссия готовит требования к платформам, которые позволят гражданам просматривать и выбирать алгоритм, отбирающий просматриваемый ими контент. Между тем основным инструментом, гарантирующим, что государство достучится до жителей, которые потребляют новости только через алгоритмы социальных сетей, является возможность политиков общаться с ними непосредственно на этих платформах. Это уже три года демонстрируют президент Украины, руководители самоуправлений и другие должностные лица. Они регулярно отчитываются о своей работе в видеоформате, комментируют последние события и информируют о том, что делать в различных кризисных ситуациях. Президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские политики также переходят на более прямую форму общения.
"Мы используем регулярные выступления, настоящие, не подготовленные пиарщиками, а настоящие выступления в социальных сетях с историями о том, что мы сделали на этой неделе и что мы сделаем на следующей. И в других частях мира используют - в Соединенных Штатах, и конгрессмены, и сенаторы, это простая, понятная вещь, и в этом нет ничего искусственного. Я говорю о том, что я делаю, что у меня на рабочем столе. И да, некоторые будут критиковать вас за то, что у вас недостаточно дел на столе, или за то, что вы задаете неправильные вопросы, но тогда мы по крайней мере понимаем, что этот человек там делает", - подчеркивает Даугулис.
Латвийские политики и представители госуправления публикуют в социальных сетях отточенные тексты и аккуратно смонтированные видеоролики. Они планируются и координируются в соответствии с принципами стратегической коммуникации, но алгоритмы не благоприятствуют такому контенту.
Коммуникационный стратег Зигурдс Закис объясняет: "Госуправление сделало, по моему мнению, очень много за последние 10 лет - большой переход в коммуникации от такой линейной публичной коммуникации к стратегической. И это не всегда может быть видно, и не все должно быть видно. И очевидно, что у людей, как и при любых изменениях, есть чувство незащищенности. И столь же очевидно, что практически единственный рецепт здесь - это коммуникация. Ну, конечно, также выполнение работы и так далее, но в конечном итоге каждый из нас и все мы вместе создаем свое чувство безопасности через истории, повествования или через то, что мы видим и слышим в публичном пространстве, через все наше мировоззрение".
Зигурдс Закис время от времени привлекается госучреждениями для помощи в разработке стратегии того, как общаться с общественностью и что ей говорить. Он также консультировал департамент стратегических коммуникаций, созданный при Государственной канцелярии, но признает, что теперь необходимо изменить коммуникацию государства с общественностью. Следует мобилизовать как отдельных лиц, так и организации и укрепить государство. Это одна из первых линий обороны.
"Не менее важна физическая безопасность, а также укрепление устойчивости - экономической устойчивости и других видов - и здесь явно есть куда расти, чтобы ее укреплять. Это нельзя сделать с помощью трюков, это нельзя сделать с помощью таких политико-технологических конструкций. Должен быть разговор о сути, который далее основывается на действиях, решениях, политике, который эмоционален, чтобы нас вообще могли услышать", - объясняет Закис.
Между тем в ответственном за коммуникацию департаменте Госканцелярии недавно произошла реформа - треть ее сотрудников была уволена.
"Сейчас мы координируем коммуникацию. Я думаю, что многие, особенно те министерства, те должностные лица, которые несут самую непосредственную ответственность за внешнюю безопасность, оборону, дипломатию, - здесь я хотел бы особо выделить работу Министерства иностранных дел, Министерства обороны, а также работу департаментов внутренних дел, учитывая внутреннюю безопасность, обустройство границ, - уже делают большую работу. Мы также коммуницируем друг с другом, обсуждая и сообщения, и их резонанс, то, как эти сообщения достигают или не достигают своих целей. Так что здесь уже проводится действительно значительная работа", - подчеркивает Рихард Бамбалс, заместитель начальника отдела стратегических коммуникаций и координации Госканцелярии.
В качестве наглядного примера глава департамента приводит ситуацию с разрывом латвийско-шведского кабеля передачи данных. Информация была предоставлена быстро, и уже через несколько часов ответственные должностные лица собрались на пресс-конференцию, чтобы ответить на вопросы. Совсем иначе было с российским военным беспилотником, который потерпел крушение в районе поселка Гайгалава со всеми неразорвавшимися зарядами.
Эксперты подчеркивают, что специалисты по связям с общественностью не достигают пользователей TikTok и Facebook. Для этого политикам и руководителям учреждений необходимо взять в руки телефон и напрямую обратиться к людям.
"Если вы за правое дело, если вы правдивы, честны с собой и своими убеждениями, вы говорите с обществом, как если бы вы были взрослым. И это основной мотив, который сейчас считывается нам в цифровом мире с данными, с которыми мы работаем, которые мы предоставляем как компаниям, так и политическим партиям", - говорит Даугулис.
Эксперты подчеркивают, что если в условиях неопределенности и страха органы государственного управления и политики не перейдут к более открытому и частому общению с населением, то информационный вакуум заполнят другие. В лучшем случае это будут оппозиционные политики, критикующие правительство, в худшем - антиправительственные силы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!