Латвийские политики и учреждения проигрывают развернутую в соцсетях информационную войну

Еврокомиссия готовит требования к платформам, которые позволят гражданам просматривать и выбирать алгоритм, отбирающий просматриваемый ими контент. Между тем основным инструментом, гарантирующим, что государство достучится до жителей, которые потребляют новости только через алгоритмы социальных сетей, является возможность политиков общаться с ними непосредственно на этих платформах. Это уже три года демонстрируют президент Украины, руководители самоуправлений и другие должностные лица. Они регулярно отчитываются о своей работе в видеоформате, комментируют последние события и информируют о том, что делать в различных кризисных ситуациях. Президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские политики также переходят на более прямую форму общения.

"Мы используем регулярные выступления, настоящие, не подготовленные пиарщиками, а настоящие выступления в социальных сетях с историями о том, что мы сделали на этой неделе и что мы сделаем на следующей. И в других частях мира используют - в Соединенных Штатах, и конгрессмены, и сенаторы, это простая, понятная вещь, и в этом нет ничего искусственного. Я говорю о том, что я делаю, что у меня на рабочем столе. И да, некоторые будут критиковать вас за то, что у вас недостаточно дел на столе, или за то, что вы задаете неправильные вопросы, но тогда мы по крайней мере понимаем, что этот человек там делает", - подчеркивает Даугулис.