В Румынии ЦИБ не допустило к выборам президента пророссийского кандидата

По данным румынских СМИ, за снятие его кандидатуры высказались десять членов ЦИБ, в его поддержку - четыре. Отмечается, что решение о недопуске Джорджеску к выборам президента Румынии, намеченным на май, еще не вступило в законную силу. Ожидается, что политик подаст апелляцию, а окончательное решение Конституционный суд примет до среды, 12 марта.

Как сообщает агентство dpa, после оглашения решения о снятии с выборов кандидатуры пророссийского политика его возмущенные сторонники прорвали оцепление полиции, установленное вокруг здания ЦИБ.

Аннулирование результатов выборов президента Румынии

6 декабря 2024 года КС Румынии аннулировал результаты голосования в первом туре президентских выборов, состоявшихся в стране 24 ноября. Тогда за Джоджеску проголосовали 22,94% избирателей.