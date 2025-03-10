Центральное избирательное бюро (ЦИБ) Румынии в воскресенье, 9 марта, отклонило заявку ультраправого пророссийского политика Кэлина Джорджеску на участие в выборах президента страны.
В Румынии ЦИБ не допустило к выборам президента пророссийского кандидата
По данным румынских СМИ, за снятие его кандидатуры высказались десять членов ЦИБ, в его поддержку - четыре. Отмечается, что решение о недопуске Джорджеску к выборам президента Румынии, намеченным на май, еще не вступило в законную силу. Ожидается, что политик подаст апелляцию, а окончательное решение Конституционный суд примет до среды, 12 марта.
Как сообщает агентство dpa, после оглашения решения о снятии с выборов кандидатуры пророссийского политика его возмущенные сторонники прорвали оцепление полиции, установленное вокруг здания ЦИБ.
Аннулирование результатов выборов президента Румынии
6 декабря 2024 года КС Румынии аннулировал результаты голосования в первом туре президентских выборов, состоявшихся в стране 24 ноября. Тогда за Джоджеску проголосовали 22,94% избирателей.
Румынские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в выборы, в частности посредством кампании по популяризации политика в соцсетях. Утверждалось, что для продвижения Джорджеску РФ использовала тысячи аккаунтов в TikTok. Генпрокуратура Румынии возбудила дело о фальсификации результатов. Повторные выборы запланированы на 4 мая. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, 18 мая состоится второй тур.
7 марта 62-летний политик Кэлин Джорджеску подал в ЦИБ документы для регистрации кандидатом на повторных выборах президента. На них он планировал выступать как независимый кандидат. Подписи для выдвижения ему помогали собирать "Альянс за объединение румын" (АОР) и "Партия молодых людей".
8 марта КС отклонил два протеста против регистрации его кандидатуры как необоснованные.
В конце февраля прокуратура Румынии возбудила против Джорджеску уголовное дело. Выдвинутые против него обвинения касаются подстрекательства к действиям, направленным против конституционного строя, дачи ложных показаний относительно финансирования избирательной кампании и создании фашистской и антисемитской организации. Политик все эти обвинения отрицает.
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