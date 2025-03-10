В воскресенье, 9 марта, полиция Лондона задержала мужчину, который забрался на Елизаветинскую башню Вестминстерского дворца, известную как Биг-Бен. В руках он держал палестинский флаг.

Экстренные службы получили сообщение о человеке на башне рано утром в субботу, 8 марта. Он сумел незаметно подняться на уровень крыши дворца и оказался на относительно широком парапете башни.

Внизу за оцеплением на набережной Виктории собралась небольшая группа людей, которые выкрикивали «Свободу Палестине!».

К 10:00 к башне подъехала пожарная машина с выдвижной лестницей. С нее сотрудники экстренных служб через мегафон вели переговоры с активистом, убеждая его спуститься.

Мужчина отвечал, что спустится только «на своих условиях», угрожая продолжить подъем при приближении спасателей.

В какой-то момент он разулся, чтобы упростить себе передвижение по парапету, но скоро поранил ноги и испачкал камни башни кровью.

Находясь на башне, мужчина вел трансляцию в своем аккаунте в инстаграме.

Переговоры спасателей и полиции с мужчиной заняли целый день и закончились только к ночи на воскресенье, когда мужчину сняли с Биг-Бена с помощью пожарного крана. Он провел на уступе башне 16 часов.

Мужчину арестовали сразу, как он оказался на земле.

Инцидент привел к тому, что экстренные службы были вынуждены перекрыть движение по Вестминстерскому мосту. Также был закрыт один из выходов со станции метро Westminster. Экскурсии по зданию парламента были отменены.

Администрация изучит обстоятельства происшествия и «сделает выводы», сообщил представитель парламента.

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