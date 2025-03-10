В Латвии объявлен конкурс на создание телесериала: кто сможет участвовать?

Цель конкурса - поддержка создания качественного и художественно ценного оригинального латвийского сериала. Подать заявки можно до 25 апреля.

Руководитель отдела закупки фильмов LTV Зане Валениеце пояснила, что одна из задач общественного медиа - обеспечение доступности национального аудиовизуального наследия для общества путем создания, совместного производства или закупки национальных кинопроектов.

Как и в прошлом году, в этом конкурсе участников приглашают подавать заявки на разнообразные оригинальные латвийские сериалы о еще не рассказанных темах, людях и событиях, которые могут предложить зрителям уникальный опыт.

В отличие от прошлогоднего конкурса, в этом году отбор проектов пройдет в два этапа. На второй этап, который предусматривает встречу с комиссией по оценке проектов, будут приглашены 10 участников с наивысшими баллами. Кроме того, проекты, подаваемые повторно, должны содержать информацию об изменениях по сравнению с предыдущей заявкой.

В результате конкурса будет создан сериал с хронометражем одной серии 13, 26 или 52 минуты. Минимальное количество серий - шесть.

Подать заявку на конкурс могут латвийские коммерческие предприятия, общества или фонды, зарегистрированные как кинопродюсеры.

В заявке необходимо описать основную идею сериала, видение режиссера относительно концепции, стиля, структуры и визуального решения, а также предоставить развернутый план серий или сценарий, характеристику главных героев. Также требуется подготовить план производства сериала, описание творческой команды, примеры предыдущих работ и общий бюджет проекта.

Поданные проекты оценит созданная LTV комиссия, в состав которой войдут эксперты в области телевидения и культуры. LTV оставляет за собой право пригласить и международных специалистов.

Результаты конкурса планируется объявить до 9 июня 2025 года.

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