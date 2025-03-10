Тайники, собаки и нехватка кадров: как таможня борется с контрабандой

Основная часть контрабанды, которая поступает в Латвию - сигареты. В 2024 году в Латвии было выявлено 23 миллиона контрабандных сигарет, что на 10 миллионов больше, чем в 2023 году. Основной маршрут - железная дорога из Беларуси, а наибольшее количество нелегальных сигарет находят в Индре.

"Мы выявляем тайники, устроенные как в прицепах транспортных средств, так и в потолках, стенах, боковых креплениях, боковых стенках", - отметила замдиректора таможенного управления Службы государственных доходов (VID) Сандра Карклиня-Админе.

Для поиска табачных изделий пограничники применяют специально обученных собак. Однако контрабандисты тоже анализируют их действия.

"Они анализируют - какие собаки, как они ищут, как обозначают находку, как их зовут. Мы сталкиваемся с профессиональными нарушителями, то есть с пересекающими границу, у которых достаточно информации о специфике работы наших собак", - сказал старший эксперт кинологического отдела таможенного управления VID Валдис Биковскис.

"Выявить контрабанду не так просто. Даже если собака указывает на наличие сигарет, то, например, если смотришь на пол транспортного средства - без специального бурения, вскрытия или поисковых инструментов тайник не увидишь", - заключила Сандра Карклиня-Админе.

Таможня сталкивается и с нехваткой сотрудников, поскольку люди не стремятся устраиваться на работу из-за низких зарплат, большой ответственности и тяжелых условий труда.

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